La amiga a la que acogió en su casa acaba convirtiéndose en okupa y se niega a abandonar la vivienda

Miguel lamenta que su casa continúa okupada mientras se encuentra indefenso. Actualmente no le facilitan un abogado de oficio y la situación se encuentra estancada. "Nadie hace nada y la chica que está en la casa, no tiene papeles y eso me da más de rabia porque nadie me ayuda y etoy solo", lamenta el propietario.

Todo comenzó con un acto solidario ya que la joven que ahora okupa su casa se quedó sin trabajo ni pareja y le dejaron vivir en la casa aún avisándole que algún día la situación cambiaría. Ahora el matrimonio propietario de la casa se ha quedado en el paro por el Covid19 y necesitan alquilar el inmueble.

Jesús, novio de la supuesta okupa, ha hablado en Espejo Público. Agradece el buen gesto que tuvieron los dueños dejándole la casa a su pareja. Cuenta que el acuerdo fue que cuando la casa tuviera agua los propietarios comenzarían a cobrarle un alquiler.

El presunto okupa se gastó unos 700 euros arreglando el sistema de agua, cuaundo los dueños le pidieron la cuota del primer alquiler no pudierono pagarla. Asegura Jesús que ante la negativa de pagar una mensualidad los propietarios fueron al piso con una conducta violenta y por ello les denunciaron.

Según el propietario, después de ver el estado de la casa han decidido que ya no quieren ni si quiera dinero, solo que se vayan. "Sal de mi casa, por favor. Llevas siete semanas denunciado y no hiciste nada, no mueves ni un dedo", le reprochaba el dueño de la casa en directo a Jesús.

