Tensión con Carlos Alsina en Espejo Público por el control político de los medios de comunicación: "No lo llamo censura. No ir, lo llamo vetar"

En la mesa de debate de 'Espejo Público', los periodistas Arsenio Escolar y Carmen Morodo, y la abogada y activista por los derechos humanos Cruz Sánchez de Lara, mantenían un acalorado debate sobre las intenciones que tendría el Gobierno de ejercer un mayor control en los medios de comunicación excusándose en garantizar una información de calidad y libre de bulos.

Uno de los asuntos relacionados que abordaban era el "hostigamiento" del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, a Elisa Beni, periodista y colaboradora habitual del programa, por el que la Asociación de la Prensa concedía amparo la tarde de este lunes. Ella misma se refería a Puente de la siguiente manera hace unos días: "Ha decidido dinamitar mi carrera profesional".

¿Censura o no?

Arsenio Escolar pasaba a defender que la ausencia de algunos ministros de determinados medios, a los que estarían evitando conceder entrevistas, obedecería a la estrategia de comunicación de cada gabinete ministerial y no se ajustaría al concepto de censura. Precisamente ese argumento era el que defendía Cruz Sánchez de Lara, también vicepresidenta del periódico 'El Español', que denunciaba que gran cantidad de actos de este medio quedan vacantes de miembros del Gobierno: "Estamos castigados".

Según Sánchez de Lara existen más medios afectados por ese teórico desprecio por parte del Ejecutivo y advertía que algunos se están planteando iniciar acciones legales: "Están pensando por primera vez el inicio de acciones legales contra un Gobierno en España, por la situación que están viviendo los medios".

Citando a periodistas de una larga trayectoria, la abogada expresaba que éstos aseguran que una situación como esta no se habría producido en ninguna de las épocas de la democracia en nuestro país.

"Estamos castigados"

La periodista Carmen Morodo, directora adjunta del periódico 'La Razón', mantenía por su parte que el ninguneo del Gobierno formaría parte de una estrategia de señalamiento y castigo, por publicar información con una línea editorial que no sería del agrado del Ejecutivo.

"Estamos castigados", insistía Cruz Sánchez de Lara.

¿Obligación de dar entrevistas?

"Sí, todas las que puedan", comenzaba Carlos Alsina su intervención, confirmando que también experimenta en primera persona las maniobras de algunos esquivos políticos. Para el periodista el cargo de ministro del Gobierno lleva implícito el deber de conceder entrevistas a los distintos medios de comunicación.

No distinguía Alsina entre el Gobierno central y los autonómicos al implicar a todos en estas obligaciones, cuando le preguntaba Escolar: "A mi no me vas a encontrar discriminando en función del color político a un dirigente político".

A las argumentaciones de uno y otro se sumaban las de Carmen y Cruz, dando lugar a un caótico momento que Carlos resolvía manifestándose de una forma que provocaba las risas de los presentes: "¡Hola! Soy el de la radio... Sólo salgo aquí tres minutos".

Alsina hacía un alegato para reforzar su postura: "Todos tienen una obligación añadida al cargo que desempeñan, que es rendir cuentas en los medios de comunicación".

Por último dejaba claro que él no consideraba esto censura, sin embargo lo calificaba así: "Yo no lo llamo censura. Lo de no ir a determinados medios, lo llamo vetar a esos medios de comunicación. Eso vale para el señor Núñez Feijóo, que sé que no va a un competidor mío (…) y eso vale para el presidente del Gobierno o los ministros que deciden no ir a determinados medios".

