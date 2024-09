El PP, en contra del plan de Pedro Sánchez para “controlar a los medios de comunicación”: "Preocupante"

El Partido Popular se muestra tajante. Ya ha confirmado que no dará su apoyo al Plan de Acción por la Democracia ni "ningún planteamiento del Gobierno que se base en controlar a los medios de comunicación" y que "impida" a los periodistas "publicar temas y asuntos que incomoden al presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes populares han confirmado la información después de que el mismo Pedro Sánchez lanzase el guante a la oposición y les pidiera apoyar el plan que el Consejo de Ministros aprueba este mismo martes.

Desde Génova se considera que lo que el Gobierno busca de esta manera es "controlar a los medios" después de la imputación a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, además de estar en un momento en el que los casos judiciales "salpican directamente a parte de su Gobierno y su partido".

De esta manera, consideran que Pedro Sánchez tiene la "vocación de ampliar" su control sobre EFE y RTVE"a los medios de comunicación privados", algo que piensan que "es preocupante y se asemeja más a lo que hacen países a los que este Gobierno tiene alergia de calificar como dictaduras", sentencia en referencia a Venezuela.

Advierten a Pedro Sánchez

Por todo esto, advierten al presidente del Gobierno que "no es quien para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de buen periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona". "El problema con la regeneración no la tiene en ningún caso la democracia española, sino su partido, su gobierno y él mismo", explican las mismas fuentes. Desde el PP insisten en que no apoyarán esta "cortina de humo" con la que Sánchez "pretendía distraer a la opinión pública" antes del verano y que ahora "quiere convertir en ley".

Plan de Acción por la Democracia

Justo esta misma mañana, el presidente del Gobierno avanzaba que será este mismo martes cuando el Consejo de Ministros apruebe el plan de regeneración democrática con la intención de defender el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz. Durante dicha comunicación, Sánchez lamentaba que la democracia esté siendo "asediada" por campañas de desinformación, bulos, presiones a periodistas y "corruptelas".

Dicho proyecto se denominará Plan de Acción por la Democracia. Sánchez ha explicado que emana de la Constitución y de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. "Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado, al Congreso y a nuestro ecosistema informativo", ha dicho, aunque sin detallar el alcance de las medidas que abarcará.

En este momento, Sánchez confiaba en contar con el apoyo del Partido Popular al advertir de que no se entendería que sus representantes en la Eurocámara apoyen unas medidas que luego no sean respaldadas en el Congreso. Sin embargo, parece que desde Génova no están tan de acuerdo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com