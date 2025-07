CASO REAL

María Pastor, psicóloga, sobre el niño abandonado en el aeropuerto por sus padres para irse de viaje: "Es una ruptura en toda regla del apego"

Ha sucedido en el aeropuerto de El Prat en Barcelona cuando una pareja abandonaba a su hijo porque no tenía el visado en regla y no podía subir al avión. Los padres alegaron que ellos "no iban a perder el billete".