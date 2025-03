Carlos Alsina: "Pedro Sánchez está dejando orillada a la sociedad española ante las negociaciones del incremento del gasto en defensa"

Carlos Alsina, presentador y director de Más de Uno, ha analizado la reunión prevista entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez sobre el aumento del gasto en defensa. En las últimas horas la vicepresidenta se ha mostrado "muy enfadada" ante esta posibilidad diciendo que así "no arreglamos nada".

Espera Alsina que en esta reunión se haga la paz entre los dos partidos que gobiernan España y presumen de tener la misma idea de Europa. Señala además que ahora hay que preguntarse qué pasa si Sumar no está por la labor de duplicar el gasto de defensa. Desconoce si el partido de Yolanda Díaz va a dar el paso de oponerse a una decision que ya tiene tomada en el consejo de ministros el presidente del Gobierno. "Siempre hemos visto que Sumar manifiesta que tiene una posición discrepante y a la hora de la verdad acepta que la posición mayoritaria dentro del Gobierno no es la suya".

"Este Gobierno tiene una gran habilidad para la ingeniería y conseguir sacar adelante estas decisiones"

El ministro de Agricultura Luis Planas ha dicho en Onda Cero que no pasa nada si no se aprueban los presupuestos de 2025 aunque se aumente el presupuesto en defensa. El diario El País señala en la misma línea que no pasa nada, que con el fondo de contingencia solo se necesita que lo apruebe el consejo de ministros y ni siquiera tienen que pasar por el Congreso. "Otra cosa no pero este Gobierno tiene habilitada una capacidad para la ingeniería y para conseguir sacar adelante las decisiones que ya tiene tomadas".

"Da la impresión que este asunto solo es material 'mitinero'"

Alsina reprocha a Pedro Sánchez que esté "dejando orillada a la sociedad española ante las negociaciones del incremento del gasto en defensa". "Si tú solo estás hablando de este asunto en los mítines da la impresión de que este asunto solo es material mitinero y va más allá de los intereses de un partido político".

"Yo creo que Mazón está achicharrado como presidente autonómico desde el día que se produjeron los acontecimientos"

Carlos Mazón ha dicho que el no va a acudir voluntariamente a declarar en la causa por la responsabilidad de la DANA. Establece Alsina que Mazón está pensando en su futuro judicial y "ya estaba en eso cuando se produjo la difusión de aquel vídeo que demostraba que no llegó al CECOPI hasta las 20,28 horas".

Considera que el objetivo es desligar al presidente autonómico del momento de enviar la alerta. "Para la jueza es fundamental el asunto de la hora a al que se envía la alerta y por qué no se envía antes. Quiere saber si se puede establecer una relación directa entre la tardanza o la ausencia a la población con que se hubieran podido evitar algunos fallecimientos".

Recuerda Alsina que hay 6 personas contra las que se presentó la denuncia de la asociación de damnificados. "Desde el punto de vista político la situación de Mazón es la misa desde el día siguiente a la riada. Yo creo que está achicharrado como presidente autonómico desde el momento en que se produjeron los acontecimientos y 4 meses y pico después está en una situación grave y comprometida".

