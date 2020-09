Sexo en pandemia de coronavirus: Sin besos, con mascarilla y en posturas que no sean cara a cara

Explica la sexóloga Lorena Berdún que la gente tiene claro que no va a dejar de besar a su pareja ni de hacer el amor pese a la pandemia de coronavirus que golpea el país. Quienes más dudas tienen son los que no tiene parejas estables que ven en esta crisis una complicación añadida para poder mantener relaciones esporádicas.

Berdún recomienda tener especial cuidado con la gente que no conocemos. Señala que no conviene besarse ni tener sexo en lugares cerrados con desconocidos. Lo ideal es que el habitáculo donde se vayan a mantener relaciones conste de una buena ventilación. El Covid también limita las posturas en este tipo de encuentros. El clásico misionero no es recomendable ya que las vías respiratorias están demasiado cerca. Lo idóneo es que se opte por posturas en las que no haya un contacto cara a cara.

El sexo telefónico o la masturbación son la opción elegida para aquellos que no quieren correr riesgos. En ambos casos conviene reiterar la higiene personal así como la de los posibles juguetes eróticos que se vayan a utilizar.

Mantiene la sexóloga que en el caso del sexo oral el riesgo de contagio es algo menor porque hay una distancia con la zona alta del cuerpo. Si no se quiere tener contacto piel con piel pueden usarse parches de latex en el caso de hacer cunilingus o en su defecto un preservativo cortado y en el caso de los chicos un preservativo.

