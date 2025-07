Rifirrafe entre Carla Galeote y Jasiel Paris: "Para mí un maltratador condenado nunca va a ser un buen padre"

Este viernes se producía la entrega del hijo menor de Juana Rivas, a su padre, Franceso Arcuri, tras el aplazamiento de este momento del pasado martes, por la tensión vivida y la expectación mediática que se produjo. Este viernes, sobre las 9 de la mañana y en un coche privado, llegaba Juana Rivas a los Juzgados de Caleta, con su abogado acompañándola y con su hijo menor escondido. Media hora después, llegaba el padre, acompañado también de su defensa.

"No se puede entregar al menor cuando estamos pendientes de un juicio"

Unos hechos que han dividido a los colaboradores de Espejo Público:Carla Galeote y Jasiel Paris, generando un momento de tensión en el plató. Por un lado, la activista feminista, Carla Galeote, se ha posicionado a favor de Juana Rivas y ha afirmado que: "Franceso Arcuri fue condenado en 2009 por violencia de género, para mí un maltratador condenado nunca va a ser un buen padre. En septiembre tenemos un juicio por maltrato a menores, lo que no entiendo es cómo habiendo una vía penal por medio, no puede ser que esta vía quede reducida por encima de la civil, es decir, lo que no puede ser es que se entregue al menor mientras estamos pendientes de un juicio".

Unas palabras que han hecho saltar al politólogo Jasiel Paris, quien ha contestado diciéndole: "¿Y dejarías al niño con la madre que también está condenada por sustracción del menor?", a lo que Carla ha contestado atacándole por decir que existe el "síndrome de la alienación parental" cuándo para ella, no es así.

"El feminismo os está inventando la realidad"

Algo que no ha gustado en absoluto a Jasiel, que ha vuelto a atacar a la activista: "Yo he vivido en mis propias carnes esa situación en casa, ¿y me vas a decir que no existe?. Vivís fuera de la realidad, sois negacionistas, el feminismo os está inventando la realidad, queréis vender un relato ideológico y por eso este menor está rodeado de portavoces del feminismo institucional, eso sí que es un maltrato".

"El niño se ha convertido en el arma arrojadiza entre los dos padres"

La abogada Beatriz de Vicente, ha tenido que intervenir en el plató de Más Espejo para poner orden en esta disputa, quien ha explicado que: "Lo que está ocurriendo es que hay un niño que se ha convertido en un arma arrojadiza entre dos progenitores, con lo que eso conlleva. Tenemos un procedimiento judicial de una corte italiana que tiene pleno reconocimiento que se tiene que cumplir en nuestro país, esa es la realidad".

