Pilar Rodríguez Losantos, sobre el caso Juana Rivas: "Un niño de 11 años jamás utiliza la palabra maltratador cuando está hablando de lo que sucede con su padre"

Este martes se posponía la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri, tras vivir un momento de mucha tensión para el niño y con una gran expectación mediática. La nueva fecha prevista para la entrega es este viernes, esta vez en un lugar secreto y con garantías. Pero, ¿quién tiene la razón en esta trama?, ¿el padre o la madre?, esta pregunta ha generado un momento de tensión en el plató de Espejo Público.

"No se les está escuchando a los menores"

Según el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño: "Para mí oír a un menor que dice que no quiere volver con su padre, que no quiere ser maltratado, incluso que lo puede matar, a mí me desgarra. En este país tiene que regir el principio del interés superior del menor, que se basa en escuchar al menor, y él ha expresado lo que quiere. Quizás hace falta cambiar la ley, para escuchar a los menores que no se les está escuchando".

La respuesta tensa de Pilar Rodríguez Losantos

Unas palabras que han encendido a Pilar Rodríguez Losantos, quien ha contestado con un tono alterado: "Sí se les escucha, a los menores sí se les escucha. El problema es que cuando hablamos de la manipulación a la que se somete a este tipo de niños, lo que pensamos es que la manipulación implica que Juana Rivas le diga a su hijo que mienta, y el niño de manera deliberada miente. Y la manipulación no es eso, es algo más grave. La manipulación lo que implica es que Juana Rivas le está haciendo creer a su hijo que su padre de verdad lo ha maltratado".

"El niño decía a los servicios sociales que no tenía problemas con el padre"

La presidenta de Okdiario,ha defendido a Francesco Arcuri, ya que se basa en que los psicólogos dicen que "Juana Rivas le dice a su hijo que si se acuerda de cuando era pequeño, de cuando su padre lo tiraba por las escaleras y le pegaba", además, ha contado que cuando el menor hablaba con los servicios sociales les decía que "no tenía problemas con el padre", y que prefería vivir con la madre ya que le gustaba más la forma en la que le educaba, porque le daba más libertad, pero no porque le pegara el padre.

Los motivos por los que le dieron la custodia al padre

Pilar Rodríguez Losantos ha explicado en Espejo Público los motivos por los que le dieron la custodia en su totalidad al padre: "Por un lado, está demostrado judicialmente que Juana Rivas manipula a sus hijos y les genera el dolor real, el dolor real de creer que su padre lo mataba. Por cierto, un niño de 11 años jamás utiliza la palabra maltratador cuando habla de lo que sucede con su padre. Parece que esto es un debate entre Juana y su padre, pero a este niño le han arruinado la vida".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.