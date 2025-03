Polémica y discusión, por la opinión de Beatriz de Vicente sobre la absolución de Dani Alves: "Me van a devorar"

El entorno de Dani Alves ha celebrado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, que ha absuelto a Dani Alves por el delito de agresión sexual por el que fue condenado en un primer momento . Durante el proceso en la Audiencia Provincial de Barcelona y tras la primera sentencia también alzaron la voz ante lo que entendían que eran intensas presiones mediáticas sobre los jueces.

La presentadora de 'Espejo Público' preguntaba a la abogada penalista y criminóloga Beatriz de Vicente sobre si los condicionantes habrían sido tales como para que aquellos jueces que emitieron la primera sentencia condenatoria "sin pruebas contundentes".

Las "sorprendentes" dudas

La letrada comenzaba destacando que la nueva sentencia, de absolución , del TSJB ha sido emitida por un tribunal compuesto por tres mujeres y un hombre. Lo hacía como respuesta a las acusaciones que ha recibido el nuevo veredicto: "He llegado a oír: '¡Sentencia del patriarcado!'".

Beatriz de Vicente aseguraba verse sorprendida por todas las resoluciones públicas de las dudas en favor de la víctima, ignorando el derecho fundamental que tiene todo individuo a la presunción de inocencia, sobre la que daba una explicación. Recordaba lo que en derecho se conoce como in dubio pro reo, que consiste en que en caso de existir una duda razonable, se falle a favor de la persona investigada.

"Prefiero no pronunciarme públicamente"

La abogada se inclinaba en un primer momento por no pronunciarse a cerca de lo que cree que sucedió en el interior de los servicios de la discoteca de Barcelona aquella noche de diciembre del 2022. Expresaba ciertos temores a que compartir su opinión le acarreara problemas, ya que ella misma decía que podría resultar incendiaria: "No sé si me voy a meter yo en un lío si digo sinceramente lo que creo que ha pasado. Prefiero no pronunciarme públicamente (...) Prefiero callarme (...) Me van a devorar y no me apetece lo más mínimo".

"Creo que ninguno miente"

Pese a desear no airear su opinión, De Vicente, poco a poco iba dando algo más de información de lo que cree que ocurrió en base a su análisis de todo lo que ha trascendido del juicio a Dani Alves. Según ella ambos habrían mantenido un encuentro sexual en el que el futbolista está convencido de no haber incurrido en ningún momento en una agresión sexual. Del mismo modo hablaba de la supuesta víctima: "Creo que probablemente ella llegó un momento en que ya no le gustaba lo que estaba ocurriendo".

En ese momento Beatriz manifestaba su intención de no continuar hablando de su impresión sobre este asunto, sin embargo la reacción de Afra Blanco, que calificaba como agresión sexual el suceso, provocaba la respuesta de la abogada y criminóloga: "No siempre que algo no te gusta es una agresión sexual, cuidado".

