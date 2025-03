El juez Calatayud, sobre la absolución de Dani Alves: "Ahora habrá que indemnizar a este hombre"

La última hora de la absolución del exfutbolista Dani Alves, del delito de agresión sexual por el que fue condenado a cuatro años y medio de prisión por la Audiencia Provincial de Barcelona, irrumpía en la actualidad la mañana de este viernes.

El Tribuna Superior de Justicia de Barcelona ha tomado esa decisión por unanimidad al considerar que el testimonio de la víctima no sería compatible con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca donde se habrían producido los hechos denunciados. Así lo mantenía el recurso de la defensa del exjugador del F. C. Barcelona, frente a los de la acusación particular y la fiscalía, que solicitaban un incremento de la condena a 12 y 9 años de cárcel respectivamente. Finalmente el TSJB ha absuelto a Dani Alves.

"El problema es de la justicia"

'Espejo Público' consultaba con el juez Emilio Calatayud el fallo del TSJB. Ya de inicio el magistrado mostraba su siempre clara opinión: "Siempre digo lo mismo, que el problema es de la Justicia. Uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Esa es la cuestión".

Lo siguiente que expresaba el también abogado era un secreto a voces, pero tan sorprendente como cierto: "Ahora habrá que indemnizar a este hombre también".

Los juicios más difíciles

Calatayud ponía de manifiesto lo extremadamente complicados que resultan los procesos judiciales relacionados con delitos de agresiones sexuales: "Los más difíciles de juzgar".

"Las dos son sentencias completamente respetables"

Respecto a la divergencia entre las dos sentencias de los distintos tribunales, se remitía a la jerarquía judicial, pero subrayaba que se debe respetar a todas las decisiones judiciales, sean cuales sean y se esté o no de acuerdo con ellas: "El juez de primera instancia lo ha considerado así, y el Tribunal Superior lo ha considerado de la otra manera. Pero las dos son sentencias completamente respetables".

La segunda sentencia, tan contraria a la primera llevaba a Emilio Calatayud a sentenciar lo siguiente: "La que manda es la del superior, y punto, ya está".

"Lo del juez es complicado y todos nos equivocamos"

Así se expresaba el magistrado sobre la labor de los jueces, de quienes destacaba su responsabilidad así como la humana virtud de errar.

"No siempre se hace justicia"

Algo sorprendente era también la naturalidad con la que el juez aseguraba que no todos los juicios concluyen con una impartición de justicia a sus implicados. Calatayud respondía aparentemente molesto por el revuelo que ha generado este nuevo pronunciamiento del TSJ de Barcelona: "La justicia solamente es de Dios. Nosotros interpretamos la ley y aplicamos la ley. A veces acertamos y otras veces no acertamos y ya está. Esa es la ventaja de nuestro sistema jurídico".

Por último insistía una vez más en lo respetable de ambas resoluciones al mismo tiempo que lamentaba su divergencia: "Tan respetable es una sentencia como la otra, lo que pasa es que la otra anula la anterior".

