Joana Sanz, mujer de Dani Alves, rompe su silencio: "Me persiguieron durante dos años..."

Joana Sanz, mujer de Dani Alves, se ha pronunciado en sus redes sociales dos días después de conocerse que su pareja ha quedado absuelta del delito de agresión sexual por el que fue juzgado y condenado a cuatro años y medio de prisión el año pasado.

La modelo tinerfeña escribió una reflexión en una historia de Instagram acerca de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La reflexión de Joana Sanz en Instagram

"Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo. A pesar de tanto daño mediático/público sigo en pie, sin faltarme trabajo como tanto deseaban que me sucediera, fiel a mis creencias y defendiendo lo que pienso sin ser intoxicada por los demás...

Les invito a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada, que se documenten y eduquen, no se vayan a tener que morder la lengua que a veces envenena. Feliz vida", concluyo.

Al principio hubo rumores sobre un posible divorcio

La unión entre Alves y Joana estuvo en el punto de mira del foco mediático tras conocerse los primeros detalles del caso (la presunta violación de jugador a una joven en una discoteca de Barcelona en 2022). Hubo rumores de que ambos podrían divorciarse pero finalmente decidieron seguir juntos y la modelo incluso testificó en el proceso judicial que terminó condenando entonces a su marido a cuatro años y medio de prisión (febrero 2024).

Dani Alves pasó 14 meses en la prisión de Brians 2 (Barcelona) antes del juicio y salió en libertad provisional hace justo un año después de pagar el millón de euros de fianza. Una vez salió de prisión ha tenido que cumplir hasta ahora con las siguientes medidas de la libertad provisional: la entrega de sus dos pasaportes (español y brasileño), la prohibición de salir de España, la comparecencia todos los viernes ante la Secretaría de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona y la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima.

Tras conocerse la absolución, el propio Dani Alves publicó un vídeo bailando en TikTok que fue criticado por muchos usuarios. "Muy feliz", escribió el brasileño junto a los hashtags 'absuelto' y 'graciasDios'.

