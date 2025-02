El Gobierno desafía al PP por no apoyar la quita de la deuda: "¿Quiere condonar la deuda o condenar a los ciudadanos?"

El anuncio de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado lunes ha sacudido el panorama político. El Partido Popular ha mostrado su rechazo a la condolencia de la deuda a las comunidades autónomas y dice que votará en contra el miércoles en la reunión. Por su parte, desde Moncloa dudan que las regiones gobernadas por los populares no voten a favor de esta medida beneficiosa para todos.

Todo comenzó con un acuerdo del PSOE y PSC con Cataluña anunciado por el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, de perdonarles más de 17 millones de euros. Al poco tiempo, Montero dijo en una rueda de prensa que lo haría con el resto de comunidades autónomas.

El Gobierno quiere perdonar 83.252 millones de euros a "todas" las comunidades autónomas, excepto Navarra y País Vasco. El objetivo es reforzar el estado de bienestar, ya que las autonomías son responsables de prestar servicios esenciales como la educación, sanidad y vivienda.

El próximo miércoles esta medida se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Gobierno espera que todas las comunidades voten para que el plan salga adelante. Sin embargo, el Partido Popular no está de acuerdo y su líder Alberto Núñez Feijóo piensa que es una "trampa injusta" que solo se hace para ayudar a Cataluña. Además, cree que solo beneficia a aquellas que han gastado más dinero y han subido los impuestos.

Dudas desde Moncloa

Aunque en Moncloa dan por hecho que mañana el PP votará en contra la quita de la deuda al anunciar Feijóo que "los presidentes del PP van a votar que no", en privado tienen dudas sobre si las comunidades autónomas que gobiernan rechazarán una medida que les beneficia, algo que según la portavoz del Gobierno y Ministra de Educación, Pilar Alegría, sería "inexplicable".

Alegría ha acusado a los populares de cambiar de opinión, citando declaraciones de noviembre de 2023 de la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España Reina, que se mostraba a favor de una condonación en el caso de "llegar a los 17.000 millones de euros", ya que la deuda en su región asciende a 18.791 millones.

Desde el Gobierno no entienden la decisión del PP de no apoyar una medida que ayudaría a todos. Alegría ha insistido en que Feijóo debe aclarar si "quiere condonar la deuda o condenar a los ciudadanos", incluidos los de las comunidades que gobierna su partido. "¿Y el Partido Popular dice que no?", cuestiona la ministra de Educación, calificando de "serial de excusas peregrinas" los motivos alegados por el líder de la oposición para no apoyar "una buena medida que beneficia a los ciudadanos".

