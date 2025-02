El Gobierno propone asumir más de 83.000 millones de deuda de "todas" las comunidades autónomas tras el pacto con ERC

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado en una rueda de prensa que el Estado "asumirá" la deuda de 83.252 millones de euros de todas las Comunidades Autónomas, después de que el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, anunciase el pacto entre ERC y el Gobierno de perdonar casi 20 millones de euros a Cataluña.

Esta medida que beneficiará a todas las comunidades se va a llevar al consejo de política fiscal. Supondrá "una reducción de su pasivo, mejorando su posición, facilitando el acceso de sus mercados para reforzar el Estado de bienestar", explica Montero.

Junqueras había sido el primero en anunciar el acuerdo de su partido con el Gobierno español para la condonación de 17.104 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Representa un 22% del total de la deuda catalana, superando el 20% previsto en el acuerdo de investidura entre ERC y el PSOE.

Junqueras ha destacado la magnitud de este acuerdo que equivale a las inversiones previstas por la Generalitat para los próximos cuatro años y a unos 2.300 euros por cada catalán: "Es fácil constatar que hemos ido más allá de lo inicialmente previsto". Además, subrayó que esta cantidad supone un 19,9% de la deuda global de la administración catalana.

Estos anuncios llegan dos días antes de celebrarse la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde las Comunidades Autónomas se reunirán para discutir asuntos sobre la condonación de la deuda en las regiones y la distribución del impuesto a la banca.

No apoyarán los presupuestos de 2025

Cataluña, es la CC.AA. que más dinero debe al Estado en términos absolutos y per cápita. En el primer trimestre de 2024 tenía una deuda de 87.300 millones de euros, 10.878 euros por habitante, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). A pesar de este acuerdo ERC sigue manteniendo no apoyar los presupuestos de 2025. Junqueras ha sido claro al afirmar que "no habrá acuerdo" para los presupuestos generales del Estado 2025, ya que su partido busca garantizar una financiación singular para su comunidad.

Las demandas de ERC

El pasado mes de enero, Junqueras avisó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de no apoyar los presupuestos catalanes a menos que se mejore el sistema de financiación. "ERC quiere dejar bien claro que su intención es no llegar a nuevos acuerdos hasta que se cumplan los acuerdos que ya existen", destacaba Junqueras.

La condonación de la deuda fue de los compromisos alcanzados por ERC y el Gobierno para facilitar la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. La semana pasada, acordaron la creación de una empresa pública mixta para gestionar (Rodalies) en Cataluña. Sin embargo, en su discurso en el consejo nacional de ERC, Junqueras ha vuelto a avisar al PSOE y PSC que si no cumplen con los pactos acordados, entre ellos el traspaso de Rodalies, su postura para los Presupuestos Generales del Estado y los de la Generalitat no cambiará.

Para ello piden la aprobación de los estatutos dentro de un mes y se constituya antes del 31 de diciembre la nueva empresa pública Rodalies de Catalunya que sustituirá a Renfe. Junqueras no solo ha puesto en valor que hayan conseguido que ambos Gobiernos lleguen a un acuerdo, sino que lo que el PSOE y PSC "podían desarrollar lo largo de toda una legislatura ahora lo tengan que hacer en un plazo de diez meses, cuando Esquerra volverá a tener una posición de fuerza decisiva en una posible negociación presupuestaria para 2026".

