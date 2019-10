Oriol Junqueras ha respondido desde la cárcel de Lledoners a la Sentencia del Procés emitida hoy por el Tribunal Supremo por la que es condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado.

Contesta a una llamada telefónica de Newtral en la que asegura que la sentencia que le condena "no es justicia, es venganza". "Todo el mundo lo sabía, todos los sabíamos, que no tendríamos un juicio justo. Lo ha visto todo el mundo, se han encarnizado. Ni blanda ni dura, cualquier sentencia que no fuese absolutoria, sabíamos que sería injusta. Y más, después de dos años de prisión preventiva"

El líder de ERC añade "estoy enfadado, claro, indignado. Seguro que fuera también lo estáis. Pero esto no hará que dejemos de ser independentistas ni que abandonemos los valores republicanos. Al contrario, hoy tenemos más motivos, y yo el primero para ser republicano e independentista. Para querer la independencia de Cataluña. Para seguir defendiendo la justicia, la libertad, el progreso".

"Quiero vivir en un estado democrático, igual que tú e igual que todos. En el que votar no sea delito sino que lo sea impedirlo por la fuerza. Ellos han convertido eso en un mundo al revés. Esto no va en contra mía ni de ninguno. Esto es un castigo contra todos los que vivimos ahora y aquí, contra todos los que vivimos en Cataluña. Contra los que vivimos en esta sociedad. Nos condenan a nosotros pero, de hecho, nos condenan a todos. Condenan a todo el país. Condenan la democracia. Esto es un castigo con la voluntad de acabar con el independentismo. Y por tanto es un ataque directo a la pluralidad, a la disidencia democrática. Pero, en realidad, se condenan a ellos mismos. Sobre todo, se condenan a ellos mismos. Porque, tardaremos más o menos, la independencia seguro que es inevitable". asegura Oriol Junqueras.