Los mayores, cada vez más dependientes del móvil: "Si nos quitaran el teléfono la mayoría se moriría"

No sólo los jóvenes están cada vez más viciados a los teléfonos móviles y a las redes sociales, los mayores también. Concretamente el 75% de los mayores de 55 años está online, y es mucha la población senior que reconoce estar enganchada al teléfono móvil.

"Las circunstancias de la vida me han empujado a tener móvil"

Hoy en el programa de Más Espejo han estado Marcelo, que tiene 60 años, y su madre Lola, que tiene 89, y que ha sido empujada a las nuevas tecnologías. "Las circunstancias de la vida me han empujado a tener móvil, lo uso para llamar a mis amigas y a mis nietos. Reconozco que como nos quitaran el teléfono, la mayoría se moriría de un infarto de la tristeza", ha admitido Lola.

El móvil se ha cargado la relación de Lola con sus nietos

Los teléfonos móviles han estropeado por completo la relación de Lola con sus nietos, ya que, según ha relatado en Espejo Público: "Antes hablábamos en casa de problemas, de la vida, ahora nada, en cuanto llegan mis nietos y mi hijo, se ponen con el móvil y no tenemos una conversación. Llegan aquí, se ponen con el móvil, comen y se van. Me he tenido que enganchar al móvil para poder hablar con ellos".

Un horizonte dependiente de las tecnologías

Marcelo, hijo de Lola, ha admitido que para los jóvenes de hoy en día es más fácil enviarle un mensaje a sus abuelos por el móvil, que ir a su casa y darles un beso para ver cómo están, y ve una solución: "Tenemos un horizonte dependiente de las tecnologías. Si los ayuntamientos y las autoridades nos dieran unas pautas de cómo utilizar los móviles, la cosa cambiaría".

