La candidatura de Carmen Lomana para ser la nueva alcaldesa de Madrid: "Me pateo los barrios y sé cómo están las cosas"

ACLARA EL RUMOR SOBRE SU ENTRADA EN POLÍTICA

La polifacética Carmen Lomana ha aclarado en 'Espejo Público' los rumores que aseguran que se presentará como candidata a la alcaldía de Madrid. "Podría ser alcaldesa porque me pateo muchos barrios, sé como están las cosas y la multiculturalidad que hay", señala. Aclara que siempre le ha atraído la política pero no milita en ningún partido porque eso le quitaría libertad. El rumor de su presunto salto a la alcaldía se debe a unas declaraciones que hizo en una entrevista con Rosa Villacastín en las que aseguraba que no le importaría. Sin embargo, aclara que por el momento no entra en sus planes. "La única política que hacen en el Ayuntamiento es la de las multas. A los ciudadanos siempre nos asustan pero no nos dan alegrías", afirma.