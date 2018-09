Carmen Lomana: "Me ofrecieron un bebé recién nacido en una clínica de Sevilla asegurando que su madre estaba conforme"

BEBÉS ROBADOS

El Doctor Vela, finalmente, va a declarar ante el juez sobre el caso de los niños robados. Se le va a ofrecer como prueba una grabación en la que él mismo admite ser el autor de los hechos. Carmen Lomana ha confesado en 'Espejo Público' haber sido víctima de una sospechosa proposición a principios de los años 90 en una clínica de maternidad de Sevilla. A ella y a su marido les ofrecieron "adoptar" a un niño, asegurándoles que su madre no le quería y estaba conforme. "No sé si era cierto que su madre biológica estaba a favor o no, pero no quise aceptar la propuesta", admite.