A la caza del pedófilo: Así descubre Melías a los presuntos acosadores de menores

“Usted ha mandado fotos desnudo a un niño de 15 años”. Melías le lanza esta acusación a un adulto en plena calle. Ha hecho un seguimiento de las capturas que le ha enviado un seguidor de sus redes sociales, y le muestra las copias en papel. Porque Melías se considera un “cazador de pedófilos”. Todo empezó cuando hace unos meses una menor de su entorno recibió mensajes sexuales por parte de un adulto. Tiró del hilo, se presentó ante el acosador con las pruebas y lo colgó en su canal. Desde entonces recibe decenas de mensajes de jóvenes que han pasado por una situación parecida.

Capturas de conversaciones sexuales con menores

“¿Eres pasivo, tienes buen cuerpo?… Tengo un montón de capturas de una conversación que has tenido con un niño de 15 años”, le dice a otro sujeto que ha localizado. Melías asegura que todos los casos que ha seguido se los ha trasladado a la Policía, algo que desde el Cuerpo no nos confirman. El fin resulta loable pero la duda sobre la legalidad está demasiado presente. Él tiene claro que no hay ninguna ilegalidad: “siempre protejo la privacidad y los datos. No muestro quién es esa persona”, dice refiriéndose al presunto pedófilo

“Ayudo a que se haga justicia”

Las razones de Melías para esta caza se remontan a aquel caso cercano del que hablábamos antes y que abrió “la veda”. Busca que los padres estén al tanto de lo que tratan sus hijos en las redes sociales, y que éstos tengan cuidado de a quién invitan. También quiere dar visibilidad al tema del acoso en redes. ¿Te estás tomando la justicia por tu mano?, preguntamos. “No lo creo. Esto es ayudar con mis manos a que se haga justicia”.

