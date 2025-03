Jorge Dezcallar, exdirector del CNI y diplomático, sobre los cambios de Donald Trump con Ucrania: "Hace una cosa y la contraria"

Jorge Dezcallar fue embajador de España en Estados Unidos y director de del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Como diplomático de dilatada experiencia ha hecho una profunda valoración de los giros, muchos de ellos inesperados, protagonizados por el presidente de Estados Unidos.

"Trump hace una cosa y la contraria. Lo hace con cambios que duran menos de 24 horas", exponía Dezcallar.

La última de las sorpresas que daba Donald Trump tras su regreso al Despacho Oval de la Casa Blanca ha sido el de decretar la paralización del envío de información de Inteligencia a las autoridades de Ucrania. El diplomático calificaba ese hecho de "muy grave".

"Sin ella el ejército ucraniano está ciego"

Aunque Europa suministra información y ayuda militar muy sensible, la exposición de Ucrania sin la ayuda estadounidense es enorme y, el propio Dezcallar dejaba patente una gran diferencia: "Nosotros (Europa) podemos darle ayuda militar hasta un cierto punto. Quizá no tanto como le dan los Estados Unidos, pero podemos. Lo que no estamos en condiciones de dar a Ucrania es esa ayuda de inteligencia".

Esa colaboración de la Inteligencia americana con la ucraniana es de vital importancia. Al carecer de ella, Ucrania no puede saber la ubicación del enemigo o proceder a evacuaciones ante inminentes ataques de las Fuerza Armadas de Rusia.

Temores a un apagón mayor

El magnate Elon Musk, descubierto seguidor a ultranza de Trump y sus políticas, facilitó a Ucrania los servicios de internet, que Rusia había cortado, a través de su red de satélites. Por esa afinidad con el mandatario estadounidense se ha extendido el miedo a que Musk decida también poner fin a esa colaboración. Sin embargo el mismo propietario de 'X' y de la compañía 'Starlink', ha asegurado a través de la red social que nunca apagará sus terminales ni presionaría amenazando con hacerlo.

El experimentado diplomático entendía perfectamente la preocupación de los ciudadanos ucranianos, a pesar del anuncio tranquilizador de Musk. Recordaba que en 2022, tras una orden de Elon Musk, su compañía ya interrumpió su funcionamiento, causando importantes repercusiones en la flota de Ucrania. También le atribuía actuar de manera sorpresiva: "De momento dice esto, mañana puede decir otra cosa".

¿Nuevos volantazos hacia la paz?

La administración de Donald Trump realizaba un acercamiento a Putin al reunirse una delegación de cada país en Arabia Saudí. Después se produjo el lamentable espectáculo de la Casa Blanca en la visita de Volódimir Zelenski, presidente Ucraniano. Las cosa no pintaba precisamente bien para Ucrania, pero tras una serie de nuevos bombardeos de Rusia a Ucrania, Donald Trump advertía con nuevas sanciones a Moscú. Todo esta serie de acontecimientos llevaba al experto en Inteligencia a afirmar lo siguiente de Donald Trump: "Si es algo, es impredecible y además presume de ello".

El objetivo que esgrime el presidente americano es el de la paz, parece que a cualquier precio. Sin embargo, Dezcallar emplazaba a ver que ocurre en las reuniones que mantendrá esta semana otra delegación norteamericana en Riad (capital de Arabia Saudí), en esta ocasión con, homólogos ucranianos.

