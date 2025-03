Trump paraliza toda la ayuda militar a Ucrania

Donald Trump ha ordenado paralizar la entrega de toda la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. Esta medida, adoptada por la administración Trump en las últimas horas, detiene la entrega de todo el armamento y equipamiento que ya estaría en territorio polaco listo para ser entregado a los ucranianos. Sin duda, una medida de presión para obligar a Zelenski a sentarse a negociar la paz.

Se empiezan así a notar las primeras consecuencias del encontronazo que protagonizaron Zelenski, Trump y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el viernes pasado en la Casa Blanca, cuando un Trump muy enfadado dijo al presidente de Ucrania "estás jugando con la tercera guerra mundial". A partir de ahí, la tensión ha ido en aumento.

Horas antes de conocer que la ayuda militar se pone en pausa, Trump advertía a Zelenski: "Dijo que cree que la guerra continuará durante mucho tiempo y más vale que no tenga razón en eso". E incluso lanzaba esta amenaza: "Tal vez alguien no quiera llegar a un acuerdo y si alguien no quiere llegar a un acuerdo, creo que esa persona no durará mucho tiempo". El presidente estadounidense también ha aprovechado para lanzar un nuevo recado a Europa: "Les hemos dado mucho más que Europa y Europa debería haberles dado mucho más que nosotros".

Además, esta noche J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, ha concedido una entrevista para la cadena 'Fox News', donde ha hablado del tema de la paz en Ucrania: "El presidente está adoptando una visión mucho más realista, la guerra no puede durar para siempre, no podemos financiarla para siempre y los ucranianos no pueden luchar para siempre".

Tanto él como Trump siguen empeñados en alcanzar la paz en Ucrania cuanto antes y las reticencias del presidente ucraniano no paran de molestarles. Con este movimiento de paralizar toda la ayuda militar a Ucrania, Trump presiona aún más al presidente ucraniano para que firme un acuerdo de paz.

