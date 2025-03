El análisis de los gestos de la reunión entre Trump y Zelenski: "No iba negociar, sino a humillar"

La reunión entre Volodímir Zelenski y Donald Trump sorprendió por la falta de sintonía entre los mandatarios. Después del duro e incómodo rifirrafe delante de las cámaras, cancelaron la rueda de prensa conjunta y el acuerdo sobre las famosas tierras raras de Ucrania.

En el informativo de fin de semana de Antena 3 Noticias, hemos analizado a fondo y con expertos, no solo lo que se dijeron, también cómo lo dijeron. Los gestos desafiantes de Trump y su vicepresidente, J.D. Vince, y la postura que adoptó Zelenski.

Más allá de las duras palabras que se escucharon en el Despacho Oval, tuvieron lugar otros mensajes que mostraban la tensión del encuentro. Antes de que siquiera empezase la reunión, cuando Trump recibía a su homólogo ucraniano, tuvo lugar el primer menosprecio cuando hizo referencia a su vestuario dirigiéndose directamente a los periodistas estadounidenses.

El primer comentario de Trump

"Hoy está más elegante", declaró Trump a los medios de comunicación, hablando hacia afuera e instaurando una especie de dos contra uno: dos para Estados Unidos y uno para Ucrania. Lo hace con intención, no como un comentario simpático hacia el ucraniano, sino con el objetivo de que lo capten las cámaras. Esta misma dinámica fue la misma que siguió el presidente estadounidense más adelante con su vicepresidente, lo que provocó una clara situación de inferioridad para Zelenski.

José Luis Martín Ovejero, experto en Comunicación no verbal, ha explicado que "mientras que una de las dos partes piensa un argumento, la otra va respondiendo".

El dedo acusador del estadounidense

Durante la reunión podemos observar cómo Trump apunta con "el dedo acusador" a Zelenski, lo que transmite mucha agresividad. Esto se incrementa cuando lo aparta con la mano, imitando el gesto de 'Stop' que, junto con el contacto en el brazo del ucraniano, recuerda al momento previo a una pelea física.

"Lo que le está indicando es que se quede quieto y callado en lo que estaba contando". También se interpreta como una petición para que el ucraniano no le replique. "Vemos muy estresado a Donald Trump", imagen que se refuerza cuando lo vemos darse tirones de su chaqueta.

Zelenski a la defensiva

Martín Ovejero también ha señalado que la postura de Zelenski fue "muy defensiva", lo que podemos observar en las repetidas microexpresiones de desprecio, en las que ladea su boca, siendo estas sus expresiones más repetidas. "Esto implica una superioridad moral sobre sus adversarios", ha comunicado el experto.

El mandatario ucraniano no parecía sorprendido en ningún momento de la reunión. "Su cuerpo no se ha inclinado hacia atrás y no he visto expresiones faciales de sorpresa, por lo que llego a la conclusión de que podría esperarse lo que le ha sucedido", ha comentado Ovejero.

En algunos momentos hemos podido observar cómo Zelenski se llevaba su mano al pecho y al estómago, lo que significa que estaba buscando empatía con el vicepresidente Vance.

La conclusión del análisis de los gestos apunta a que "Trump no se ha reunido para negociar, sino para humillar. Tras esta reunión, Trump se ha ganado a Putin, pero Zelenski se ha ganado a gran parte del género humano".

