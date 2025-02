Natasha, refugiada ucraniana, sobre las negociaciones de Trump y Putin: "Ser rusos es una pesadilla para mí"

La historia de Natasha traspasó fronteras y llegó hasta Espejo Público. Era traductora de español en Ucrania y recorrió 3.600 kilómetros en coche con sus dos hijos y su suegra hasta Zaragoza huyendo de la guerra. Tres años después de ello, asegura que todavía es muy duro ver esas imágenes. "Me cuesta lo estoy reviviendo otra vez. Pensaba que iban a ser semanas o meses como mucho".

Natasha: "Ningún ucraniano ahora está bien"

Algunos de su familiares aún siguen en el país, pero explica que "ningún ucraniano ahora está bien". "Están vivos, están con miedo, con susto constante, casi cada día suenan alarmas. Tienen que bajar al refugio. Si están cerca de la estación del metro, tienen que esconderse hasta que pasen los misiles. Viven con miedo", dice sobre familia.

¿Qué le parece a Natasha el plan de Trump y Putin?

"Espero que no nos dejen fuera y que no haya ninguna decisión final a nuestras espaldas", comienza diciendo. La ucraniana define a su país como "un país independiente, un país soberano". No puede ocultar que los términos que se han publicado de las negociaciones para finalizar la guerra que pretenden llevar a cabo Vladimir Putin y Donald Trump, no agradan a la mayoría de ucranianos.

La posibilidad de que Ucrania tenga que ceder alrededor de un 18% del territorio porque lo habría ya conquistado Putin y que se les obligue a hablar ruso como lengua oficial, además de poner las tierras raras (valioso recurso natural) al servicio de Estados Unidos, aterra a Natasha que no quiere "creer que todo lo que pasó durante estos tres años ha sido en vano". Aunque dice que si "es verdad que habrá que pagar. Si es con territorio, me da mucha pena, porque en este territorio vivían mis compatriotas, vivían ucranianos que tenían sus casas, sus familias".

Eso sí, espera que el hecho de que haya "una parte de militares ucranianos que están ahora en el territorio ruso" sea una baza negociadora. Aunque le gustaría que todo volviera a 2014, antes de la primera invasión a Crimea.

¿Se sienten traicionados por Europa?

Desde la OTAN se dice que en ningún momento se prometió Ucrania el ingreso en ella. "La guerra empezó porque, supuestamente, Putin tenía miedo a que Ucrania entrara en la OTAN y en la Unión Europea", asegura Natasha.

"Temo dos cosas. Primero que, cambiemos nuestros pasaportes por los rusos. Y segundo, que habrá más muertes. Yo quiero paz. Y todos los ucranianos queremos que la paz llegue lo más pronto que se pueda. Nunca me lo cambiaré y espero que no me lo obliguen", explica.

"Ser ruso es una pesadilla para mí. Yo soy ucraniana y estoy muy orgullosa de ello", termina tajantemente.

