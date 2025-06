Javier Lambán, tras el sainete de Leire Díez: "No quisiera morirme sin ver un PSOE que vuelva a sus esencias"

En Espejo Público nos preguntamos qué piensan algunos dirigentes del PSOE más allá del núcleo de Ferraz. En las últimas horas, se multiplican las voces dentro del partido que se sienten incómodas e incluso avergonzadas por la situación política actual. Susanna Griso ha entrevistado este miércoles a Javier Lambán, expresidente de Aragón y uno de los “pesos pesados” del socialismo, conocido por su tono crítico con Pedro Sánchez.

Lambán no ha dudado en expresar su preocupación por el rumbo del partido y del país. “El PSOE se está equivocando”, ha dicho sobre la polémica generada en torno al bulo de la bomba lapa que supuestamente iba dirigida a Pedro Sánchez. Sobre este asunto, ha asegurado que no entiende por qué no se ha producido una rectificación clara por parte del Ejecutivo: “No entiendo por qué Pilar Alegría no ha rectificado. Si solo eran conocedores de lo publicado por un periódico determinado, podría tener sentido lo que dijeron algunos compañeros del Gobierno. Pero después ha quedado claro y acreditado que esa información era errónea. Que se siga sembrando duda o se siga sosteniendo la versión anterior, es algo que no entiendo. El PSOE se está equivocando, lo que tiene que tender el partido es a dar explicaciones que no ofendan a la inteligencia de la gente”.

"Este país o camina de la mano de los pactos básicos o no irá a ningún sitio"

Lambán también ha defendido el papel clave de los acuerdos entre los grandes partidos: “La socialdemocracia es imprescindible en la sociedad española. Este país o camina de la mano de los pactos básicos entre un centro derecha como el PP y un centro izquierda como el PSOE, o no irá a ningún sitio”. Además, ha compartido cómo se encuentra tras el cáncer que le fue diagnosticado: “Estoy en tratamiento desde hace más de un año. Ahora estoy disfrutando de la vida, todo lo que puedo, pero no dejo de lado la política y estar al día. Me siento, dentro de lo que cabe, bien. Acabo de terminar un libro que se presentará este año”.

"España atraviesa un momento de desconcierto"

Y añade un deseo muy personal: “Yo no querría irme de este mundo sin ver un partido socialista que haya recuperado sus esencias, pero no las de la fundación, sino las esencias que hicieron a la socialdemocracia un sustento fundamental del mayor proyecto político y el más ilusionante, que es la Unión Europea”.

Lambán cree que España atraviesa un momento de desconcierto, sin apoyos parlamentarios claros ni grandes acuerdos de Estado. “O recuperamos el espíritu del 78, de la transición, o recuperamos el espíritu de la Constitución reformándola y encaminando el país en una dirección federal —ha dicho— o habremos perdido una oportunidad histórica”.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.