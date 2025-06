Gonzalo Miró responde a Alfonso Guerra: "Si no le gusta Pedro Sánchez se tendrá que aguantar y vivir con ello"

El exdirigente socialista Alfonso Guerra ha opinado en las últimas horas sobre la situación que está atravesando ahora mismo Pedro Sánchez y el PSOE. Pide un adelanto de las elecciones y tiene serias dudas sobre si el proceso de primarias del que salió elegido Pedro Sánchez fue transparente

Apunta que la situación política en España está llamando a que decidan otros lo que pasa. Guerra no se muestra muy optimista con el futuro político. "No parece que los sondeos indiquen una basculación paralela a lo que está pasando". Señala además que "en política las facturas se pagan todas". "El PSOE ha cambiado mucho en muy poco tiempo", establece.

Recuerda que en 2016 hubo un comité federal horrible en el que "se intentó hacer una votación con la urna escondida detrás de una cortina". "Después de eso no parece razonable que se permitiera que el candidato hubiera hecho un pucherazo y se creó el relato épico, pero de ese coche épico salía Ábalos, Koldo y Santos Cerdán".

"Si Alfonso Guerra tiene pruebas de que hubo un pucherazo, que lo denuncie"

En opinión de Gonzalo Miró, lo que tiene que hacer Alfonso Guerra es ir a un juzgado y denunciar si tiene pruebas de que hubo primarias con pucherazo. "Si lo dice sin pruebas es más difícil de demostrar", señala. "A estas alturas sembrar la sombra de la sospecha de esta manera me parece poco higiénico", añade.

Por su parte, el colaborador de Espejo Público Ángel Antonio Herrera, señala que ahora Alfonso Guerra, que forma parte de esa guardia del PSOE con una ética socialista perdida, va acorralando a Sánchez con distintas intervenciones y reproches. "Cuestiones que tienen que tener con la legalidad", considera.

Añade Gonzalo Miró que Pedro Sánchez se ha ganado a la militancia aunque no le guste a Alfonso Guerra. "Si no le gusta se tendrá que aguantar y vivir con ello, solo quedan dos añitos que no se preocupen tanto".

"Me sorprende que Guerra se haya olvidado de que en la última etapa del PSOE hubo mucha corrupción y problemas"

Marta Robles mantiene que en este tipo de manifestaciones estamos viendo el caldo de cultivo de la creación de una nueva voz en la que están exintegrantes como Nicolás Redondo. "Es como si fuera una voz de un partido dentro del partido, aunque no se haya registrado. Es el viejo PSOE. Cuando escucho a Guerra me sorprende que haya olvidado que en la última etapa de ese viejo PSOE hubo mucha corrupción y problemas. Es verdad que cuando los partidos se perpetúan en el poder al final acaban encontrando cuestiones como esta".

