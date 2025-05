Tomás Gómez: "He visto a Pedro Sánchez coger una urna y meterla detrás de un biombo para cambiar el resultado de una votación"

Señala Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, que él mismo fue víctima de las cloacas del PSOE. "A mí me aparta de la vida política, y con falsedades, Pedro Sánchez. Es triste pero a los que conocemos a Pedro Sánchez hace muchos años no nos sorprende en absoluto", señala sobre la filtración de la reunión en la que la denominada 'fontanera' del PSOE Leire Díez intenta cerrar tratos para ir en contra de la UCO. "Cuando no te sorprende algo de alguien es que la sociedad española debería saber quién es Pedro Sánchez", añade.

"Cuando uno ve el PSOE lo mira con muchísima pena"

Tomás Gómez define a Pedro Sánchez como alguien dispuesto a todo en cada momento para conseguir sus objetivos que es tener el poder. "Cuando uno ve el PSOE lo mira con mucha pena. Ni si quiera parece una organización política, sino una organización de otro tipo".

Destaca que a Nicolás Redondo se le aparta del PSOE al igual que a Joaquín Leguina. "Esa señora que parece que habla en nombre del Gobierno e intenta tener tratos sucios o ilegales... me pregunto si se le ha abierto algún expediente en el partido", destaca sobre Leire Díez.

"Conozco a Sánchez y sé de lo que es capaz"

"He visto a Sánchez coger una urna y meterla detrás de un biombo para intentar cambiar el resultado de una votación. Alguien que hace eso delante de todos los dirigentes del PSOE fíjese usted el sentido que tiene de la democracia y de las instituciones", añade.

Para el que fuera secretario general del PSOE de Madrid, nos encontramos en el momento de la descomposición de Sánchez y eso lo está llevando a las instituciones del Estado. Se pone en la piel de miles de votantes de la izquierda. Cree que en la izquierda política "hay orfandad y dudas sobre a quién votar". "La quiebra del sistema va mucho más allá de todas las cosas que estamos viendo", señala.

"Con Pedro Sánchez hay una ruptura generacional de formas e ideología en el PSOE"

Señala además que existe "una ruptura" en el momento en el que Pedro Sánchez llega a la secretaría general después de las primarias contra Susana Díaz. "Es una ruptura generacional, de formas e ideológica. Sánchez está institucionalizando una forma de ocupar el poder". Mantiene que "aunque una sola cosa parece que no tiene importancia estamos asistiendo a la publicación de demasiadas cosas feas y sucias al margen de la ley y ha llegado el momento de que los ciudadanos decidan".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.