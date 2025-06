Gonzalo Miró carga contra Isabel Díaz Ayuso por la defensa de las 'cañitas' : "Me parece un tono macarra, zafio y grotesco"

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a encender la polémica con sus declaraciones en contra de la ministra de Sanidad Mónica García. Asegura Ayuso que hay ciertos discursos políticos que están estigmatizando las cañitas. "Somos callejeros de Madrid, nos gustan las terrazas, el vino, la alegría, la cervecilla... La ministra de Sanidad persigue los bollos pero es incapaz de poner médicos en España [...] A la ministra le gustan los porros, a mí la fruta", señalaba.

Unas declaraciones que han sido respondidas por la ministra de Sanidad Mónica García: "Mientras tu fruta la pagues tú y no Quirón te puede gustar lo que quieras Isabel, con respecto a mis gustos andas un poco desubicada pero también me vale con que cumplas la ley antitabaco".

Apunta Susana Díaz que ve "un tono chusco y cañí en las palabras de Díaz Ayuso". "Cuando estás en un mitin no tienes por qué utilizar este tono, si en lugar de usar ese tono chulapón cañí lo hace una política andaluza nos estaría cayendo una manta de palos". Considera además que "un héroe siempre necesita un villano en el que mirarse" y por ello hace estas declaraciones en contra de Mónica García.

Para Gonzalo Miró Díaz Ayuso se ha relacionado mucho con ese "presumir de tomar cañas pero le preocupa mucho más el tono que el fondo". "A mí me parece un tono tan macarra, tan zafio y grotesco que luego me sorprende oírla hablar de que lo que quiere hacer el Gobierno actual es separar a los buenos de los malos".

"Me molesta que se haga política de una manera tan burda"

Ohian Iturbide es biólogo y exadicto. Critica que Ayuso promueva el consumo de alcohol. No entiende por qué nos quedamos con la crítica más superficial de la que hace ella. Cree que Ayuso sabe lo que dice "de la misma manera que Trump sabe lo que dice". Iturbe asegura que su crítica no va por el hecho de que Ayuso haga apología del consumo de alcohol, es consciente de que las drogas están ahí y se han consumido siempre. "Me molesta que se haga política de una manera tan burda", añade.

"Decir que el alcohol es una droga es una obviedad, su campaña no va de salud sino de un tremendo populismo. No defiendo las cañas sino que activo un marco identitario. Las cañas molan pero el alcohol sigue siendo la droga que más muertes causa en España".

