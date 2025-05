El abogado presente en la reunión filtrada con Leire Díez, 'fontanera' del PSOE: "Esto solo pasa en Turquía o en sitios así"

El abogado Jacobo Teijelo es una de las personas que estuvieron presentes en la reunión filtrada por El Confidencial. En dicha reunion celebrada en febrero de 2024 la denominada como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, pedía información que podía afectar a la UCO.

El letrado asegura que él no se siente un 'fontanero' del PSOE. Destaca que las filtraciones se producen en un despacho de abogados y para él "lo escandaloso es que la cuarta potencia de Europa pueda espiar las conversaciones de un abogado en su despacho".

Destaca que esta filtración le recuerda mucho a la 'operación Kitchen': "huele mucho a cocina, las personas que lo sacan olieron en su momento mucho a cocina". Le parece "escandaloso" que se filtre una conversación privada en su despacho "cuando esto pasa en Turquía y en sitios así". Se pregunta además por qué se pone el foco en una militante de base del PSOE antes que en un alto cargo de la Xunta de Galicia del PP "vinculado al señor Rueda y a Feijóo".

"Había un miembro de la UCO diciendo: "Vamos a por los del PSOE""

Apunta que en esa misma reunión había un miembro de la UCO diciendo: "vamos a por los del PSOE: Koldo y Ábalos". Señala que la persona que quería ir contra el PSOE "sale de esa causa y se marcha a la Comunidad de Madrid a la consejería de sanidad como jefe de seguridad. Este movimiento se produce 3 meses antes de que empiece el escándalo del 'caso Ábalos'. A partir de ese momento empieza la querella de mascarillas.

Incide el abogado que "la reunión espiada se produce en su despacho en horario profesional y están hablando por videoconferencia en ese momento con el empresario encausado que está en Dubai".

Álvaro Nieto, director de The Objective cree que independientemente de lo que diga el abogado "es de extrema gravedad que un abogado pueda hablar en esos términos a una persona que está imputada". "No se puede prometer a un imputado que le van a mandar a un fiscal a Dubái", Una acusación que niega Teijelo quien asegura que los fiscales son funcionarios y no tienen un sueldo como para poder irse a Dubai por su propia cuenta. Señala el abogado que en la reunión se plantea que pague la deuda y que llegue a un acuerdo para aplazar el resto que no puede alcanzar: colaborar con la justicia y ver quién se lleva de verdad el IVA.

Defiende Nieto que le están ofreciendo al acusado un pacto con la Fiscalía a cambio de obtener información sobre guardia civiles de la UCO.

"La actitud de Leire Díez es de una osadía absoluta"

El abogado califica la actitud de Leire Díez de "osadía absoluta": él la tenía considerada como periodista. Mantiene que Díez acude con un cliente suyo acompañándole. Un señor que ha sido víctima de una persecución policial "vinculado al caso Villarejo".

Susanna no entiende que una periodista ofrezca un pacto con Fiscalía: "¿se imagina que yo ofreciera en su despacho un pacto con Fiscalía?", le pregunta. Algo a lo que el abogado responde diciendo que Leire no ofrece, sino que propone y que se solidariza con él y "eso es lo que se hace todos los días en los delitos fiscales".

