El enfado de Afra Blanco y Jaime de los Santos por el vídeo publicado por el PP sobre la presunta corrupción del PSOE: "Vamos a hablar de vergüenzas"

El pasado 5 de junio la UCO remitió al Tribunal Supremo el último de sus informes. Este documento contendría la trascripción de una conversación intervenida a Koldo García, en la que también participan Santos Cerdán, actual secretario general del Partido Socialista, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, según publican varios medios de comunicación, como 'El Mundo' o 'El País'.

Este contexto ha servido para que el Partido Popular aproveche la ocasión para colgar un vídeo en sus redes sociales. Las imágenes, generadas con Inteligencia Artificial, simularían ser el tráiler de una película en la que sus actores principales son Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García; mencionando por supuesto los distintos escándalos que salpican a cada uno.

La confianza en Santos Cerdán en Juego

Afra Blanco, sindicalista, vertía su opinión negativa sobre ese vídeo, que le parece vergonzoso, destacando que en ningún momento se emplee el término "presuntamente". El político del PP, Jaime de los Santos, diputado en el Congreso, respondía a Afra: "Vamos a hablar de vergüenzas: en el Partido Socialista en este momento, por segunda vez consecutiva, el secretario de organización tiene encima una investigación por presuntas irregularidades de todo tipo. Eso es una vergüenza".

La activista sindical subrayaba que ella ya había sostenido esa misma manera de verlo y decía a De los Santos que no tenía que convencerla de nada y le pedía que no intentara que pareciese que hubiera dicho una cosa distinta. Abogaba por la prudencia y esperar que se conozca el contenido del informe de la Guardia Civil: "Si algo de ello hace que se tenga que perder la confianza en Santos Cerdán, que se pierda. Radicalmente claro".

El popular continuaba exponiendo las presuntas irregularidades de los dirigentes socialistas y ponía de manifiesto que a estas alturas el presidente del Gobierno "no haya salido a decir que se siente como poco abochornado".

Exigía el político que Pedro Sánchez comparezca de inmediato: "¿Donde está esa rueda de prensa a la que nos tenía acostumbrados el señor Sánchez?". Recordaba su comparecencia para tomarse los famosos cinco días de reflexión hace algo más de un año y se refería al momento en el que se cruzaron Cerdán y Sánchez en el Congreso de los Diputados: "Una pantomima como la de poner cara de acelga cuando pasaba Santos Cerdán por detrás".

"No pongas palabras en mi boca"

"Puedo entender que no interese, porque incluso resulte vergonzoso este vídeo a gente que vota al Partido Popular", argumentaba Afra, aduciendo que era el tema del momento, mientras que De los Santos interpretaba que Afra buscaba desviar la atención : "Tenemos grabaciones de Santos Cerdán presuntamente robando y lo que nos importa es hablar del vídeo".

Se caldeaba el ambiente cuando el del PP le decía a Afra que tendrá que "pedir perdón por tanto...".

Afra respondía visiblemente molesta, reprochando a su interlocutor: "Yo no tengo que pedir perdón por nada porque lo primero que he dicho es que voy a esperar al informe. No pongas palabras en mi boca ¡El que tiene que pedir perdón es tu partido! Porque ese no tiene el 'presuntamente'. Y leía un titular: 'La Audiencia Nacional condena por tercera vez al Partido Popular por la trama Gurtel'. Por eso digo que este vídeo es una vergüenza".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.