El emotivo momento de unión entre Susanna Griso y la víctima de un violador: "Yo te acompaño y nos manifestamos"

Decenas de mujeres han protestado delante de la Audiencia de Barcelona denunciando sus permisos. Creen que si Tomás Pardo es el primer culpable, el sistema judicial ha sido su cómplice por dejarle salir de la cárcel.

Montse es una de esas mujeres que se ha manifestado. Fue la primera víctima de Tomás Pardo. Le atacó cuando ella tenía 21 años. Le dio una paliza, la intentó meter en su maletero y en el último momento pudo zafarse de ser violada".

Tras la agresión, Montse se ha preguntado durante años por qué Tomás Caro actubaba así." Una persona de la Ciutat de la Justicia me informó que según las pruebas psicológicas no le detectaron ningún tipo de psicopatía. Me dijo que es una persona que odia a las mujeres y en ningún caso es un enfermo mental", lamenta.

Debido a sus permisos, este violador ha atacado a más mujeres. "Seguro que hay muchas otras víctimas, pero las víctimas acabamos tan destrozadas que no podemos ponernos delante de una cámara. Están destrozadas, siento mucha rabia e impotencia", señala.

Cuando revive el tema no puede dormir, tiene miedo y vuelven los llantos. "Cada vez que revives esto es para siempre. Cuando ha atacado a la última víctima me he dado cuenta de que esto forma parte de mí y de lo que me ha ocurrido. El sistema penitenciario tiene que cambiar y responsabilizarse", solicita.

Susanna Griso ha manifestado su apoyo a Montse y se ha ofrecido a acompañarla si Tomás Pardo vuelve a salir de prisión. "Quiero pensar que este sujeto no va a tener más permisos, si le conceden un permiso más yo te acompaño y nos manifestamos juntas, eso sería impresentable", señala.