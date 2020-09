El último mensaje de la mujer asesinada por su pareja y abandonada en un maletero en Valencia

Janner era detenido este jueves en la estación de tren de Ginebra a punto de abandonar el país. Desde que Yésica desapareció su entorno más cercano sospechó que su pareja estaba detrás del crimen. Según han podido saber los investigadores, había una persona que le estaba dando cobertura desde Colombia al principal sospechoso.

Lo que hizo saltar las alarmas es que la mujer faltara a su trabajo. Esto fue una señal de alarma ya que la víctima era muy responsable en su empleo. Su familia y amigos la definen como una mujer cariñosa que se hacía querer. Su familia se encuentra desolada por su pérdida.

Espejo Público ha accedido al último mensaje que envió la mujer antes de ser asesinada por su pareja: "He discutido con éste y he tenido una discusión muy fuerte. Le he dicho que lo quería dejar y no veas cómo se ha puesto. Está ahora haciendo las maletas, esto se ha acabado".

Yasmine era amiga de Yesica. Señala que la joven le comunicó que mantenía fuertes discusiones con su pareja pero nunca que le hubiera maltratado: "Si no, yo hubiera hecho algo", destaca.

Yasmine estuvo enviándose mensajes con su amiga a las 0,43 horas del sábado y a partir de esa hora, cunado se produjo el crimen, esta dejó de responderle. Se quedó preocupada ante la falta de respuesta y volvió a insistir al día siguiente, sin éxito.

