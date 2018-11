El joven que dio una paliza a un bebé de dos años y a su madre agrede a un cámara de Atresmedia

SEVILLA | EL DETENIDO INGRESA EN PRISIÓN

Dos hermanos han sido detenidos por la agresión a un bebé de dos años y su madre de 18 en Sevilla. El agresor, que responde al apodo de 'caramelito', y su hermano han protagonizado una nueva agresión a un cámara de Atremedia. Ambos arremeten contra él y le sueltan varios improperios: "Me cago en la puta cámara y me cago en tus muertos", le espetan. La madre del bebé apaleado apenas puede recordar cómo se produjo la agresión. El pequeño se encuentra ya fuera de peligro aunque los médicos no saben si le quedarán secuelas por un fuerte golpe que recibió en la cabeza.