El exministro del PSOE César Antonio Molina: "Pedro Sánchez debería haber dimitido hace años pero no tiene vergüenza ni honor"

El que fuera responsable del Ministerio de Cultura con Zapatero, César Antonio Molina, se ha sentado en el plató de Espejo Público para analizar la situación que atraviesa el PSOE después de que el informe de la UCO relacione a sus secretario de organización Santos Cerdán con el 'caso Koldo' entre acusaciones de amaño de las primarias. Este informe se suma a los audios entre Koldo, el exministro José Luis Ábalos y el propio Santos Cerdán en los que se les escucha hablar del movimiento de elevadas sumas de dinero y sus contactos con prostitutas.

"El PSOE tiene que pasar una especie de revisión para volver a ser lo que fue"

Señala el socialista César Antonio Molina que hace años que Pedro Sánchez debería haber dimitido pero "no tiene vergüenza, ni honor y en su diccionario particular no existe eso".

Para el exmininistro de Cultura "lo que tendría que hacer Pedro Sánchez es dimitir y convocar elecciones generales". Mantiene que el PSOE tendría que pasar una especie de revisión y reestructuración para ser lo que fue. "Lo demás van a ser fuegos artificiales, tiene que dimitir", concluye.

