Nicolás Redondo pide a los socialistas que reaccionen y refunden el PSOE: "El PSOE no lo está enfrentando"

Nicolás Redondo es tajante y desmiente que Koldo García haya sido chofer de su padre o de él mismo. Hay informaciones que apuntan a que trabajó para él o su padre. El propio Redondo ha consultado a su secretaria, que le ha confirmado que no trabajó para él. Añade además que siempre ha tenido escolta pública.

"Los escoltas privados han venido cuando ETA endureció los atentados a los políticos y tenían que dar escolta a los concejales", explica. Su padre solo ha tenido dos conductores, Joaquín y Domingo de la UGT, con los que se sigue carteando a día de hoy.

La postura de Nicolás Redondo ante el conflicto Trump- Sánchez

El presidente del Gobierno ha rechazado el 5% del PIB antes de la cumbre de la Haya. Pedro Sánchez intenta ganar tiempo en la búsqueda de una salida política al escándalo de corrupción.

Cree que aunque se puede tener el criterio que se tenga sobre las pretensiones de Trump sobre la OTAN no es un procedimiento razonable ni diplomático que la carta de posición a esa pretensión se haga pública. "Eso no son formas de negociar ni de establecer una negociación razonable", señala.

Recuerda que hace meses ya vimos un conflicto diplomático similar cuando Óscar Puente insultó al presidente de Argentina Javier Milei. "Entonces llega a España y le consulta a él. Este señor que es un 'showman' no hace una cosa muy importante, retirar al embajador. Nosotros como somos los campeones retiramos al embajador en Buenos Aires. Todo lo convierte Sánchez en política nacional y toda la nacional la convierte en política pequeña".

¿Hasta cuándo podrá resistir Pedro Sánchez?

Se pregunta hasta cuándo podrá resistir Sánchez. "No controla ninguno de los fenómenos políticos nacionales". Pide a los socialistas que reaccionen y haya una refundación del PSOE. "Sánchez se tiene que ir, pero esta es una cuestión del PSOE, no es de Sumar no es del PNV... El PSOE tiene que solucionar esta cuestión y no la está enfrentando bien".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com