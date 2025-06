La fórmula de Marcos de Quinto para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez: "Un jurista retirado que convoque elecciones inmediatamente"

El terremoto político que ha generado el informe de la UCO sobre Santos Cerdán ha vuelto a sacar a la palestra la moción de censura. El PSOE reta a PP y Vox a presentarla, conscientes de que no cuentan con los apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante. Los populares, sabedores de que los números no salen, se resignan a interpelar a los socios del Gobierno para que cambien de opinión, aunque sin éxito. Mientras tanto, Vox aprieta a Feijoo para que la presente, independientemente de que el resultado sea desfavorable.

Ahora, el empresario Marcos de Quinto tiene una propuesta alternativa: solicitar a los grupos parlamentarios del Partido Popular y de VOX la cesión por parte de cada uno de ellos de 18 diputados para formalizar la solicitud, cumpliendo así el requisito de disponer al menos del 10% de los diputados. La idea es "colocar a una persona que pudiera ser un jurista retirado y que simplemente hiciera la moción de censura para convocar elecciones de inmediato", ha explicado de Quinto.

"Esta moción sería más fácil de apoyar por los socios de Gobierno"

Para el empresario español esta solución sería beneficiosa para todos. Por un lado, los populares evitarían la confrontación directa con Sánchez, que podría verse como una lucha de corrupciones. "Si fracasara, el PP no tendría nada que ver, es decir, no son ellos los que fracasan", considera de Quinto, quien también cree que esta moción sería más fácil de apoyar para los socios del Gobierno.

"Sus socios han dicho que no quieren una moción de confianza, porque no se quieren retratar, pero por otro lado no van a votar a favor de hacer presidente del gobierno, ni a Feijoo ni a Abascal", pero con una moción independiente, de Quinto opina que "no tienen esa excusa".

El empresario ha asegurado a Espejo público que han sondeado a PP y Vox para ver si apoyarían esta solución. "Hemos sondeado a Vox en redes, han dicho que aceptarían; y estamos a la espera de la respuesta por parte del PP", ha confesado de Quinto, pendiente de la respuesta del PP. Se ha comprometido con el programa a contarnos cualquier novedad si finalmente el PP accediese a apoyar esta moción de censura.

