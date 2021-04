El calvario de una española atrapada con sus 4 hijos en un campo de refugiados de La Yihad

Luis el padre de Yolanda. Sabe de las penurias que pasa su hija y sus 4 nietos y asegura que incluso han comido hierba. Niega que su hija y su marido formen parte de ningún grupo terrorista y pide a las autoridades que la traigan a España junto a sus hijos.

Espejo Público ha tenido acceso a un audio en el que la propia Yolanda contaba a sus padres que ya le habían dado una jaima en el campamento de Siria en el que se encuentra. Aseguraba que sus hijos tenían problemas físicos y psicológicos y tenía problemas con ellos. "Es muy difícil para mí. Yo hago todo lo que puedo", señalaba en el mensaje.

La periodista Pilar Cebrián ha podido hablar con Yolanda en el campamento. Cuenta que para Yolanda ahora mismo la principal preocupación son sus hijos. Hace un llamamiento a través de los periodistas para que saquen de allí a sus hijos cuanto antes. Los principales problemas a los que se encuentra los pequeños son la desnutricion, quemaduras por las altas temperaturas, y falta de escolarización. Apunta Cebrián que se trata de un lugar donde viven con integrantes del califato islámico y son considerados como prisioneros de guerra.

Apunta la periodista que los niños viven una situación desfavorable y traumática y si pasan la adolescencia allí podrían ser adoctrinados por el Estado Islámico.

La propia Yolanda pedía ayuda ante las cámaras. "Aquí las condiciones son horribles. Vivimos en una jaima de plástico y cemento que llega a los 50 grados. Mi hija pequeña de 6 años y mi bebé de 5 meses tienen quemaduras de segundo grado. No me traen medicinas. Solo espero que las cosas mejoren para nosotros. No entiendo por qué estamos aquí metidos. Yo vine con mi marido en una situación que era legal para vivir el Islam. Yo no he hecho anda extremista ni mi marido tampoco".

Cuenta el padre de Yolanda que su hija conoció a su pareja y se convirtió al Islam "en plan privado". "A lo mejor la convenció un poco el marido. Nunca me ha preocupado, he preferido que ella sea lo que quiera y no lo que yo le quiera imponer", señala.

