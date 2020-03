El abogado de La Manada, Agustín Martínez, indignado con la nueva ley de libertad sexual: "Va contra el estado de derecho"

Según Agustín Martínez, abogado de La Manada, la norma traduce a términos penales el ya clásico lema 'solo sí es sí', que hizo suyo el Tribunal Supremo precisamente en la sentencia de la famosa Manada de Pamplona a quienes se les condenó por abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2016.

Considera el que fuera abogado de cuatro de los cinco jóvenes sevillanos "que el código penal no pude ser usado como arma política". Cree que hay mucha propaganda política en este tipo de normativa "pero el protocolo no cambia nada".

"Cuando uno plantea que hace falta un sí explícito tiene que ser feaciente porque si no, de qué forma uno es capaz de enfrentarse a una denuncia cuando no tiene un medio de prueba. La reforma tenía un aspecto fundaMental: el hecho de que mujeres que estuvieran drogadas o en estado de incoscienia sí fueran víctimas de violaciónporque no hay forma de expresar el consentimiento", apunta.

El letrado apunta a que esta ley parte de un eslogan como el 'Yo sí te creo'. Le parece "muy grave" que Carmen Calvo dijera que a las mujeres hay que creerlas sí o sí porque eso "hace saltar un estado de derecho y la inversión del estado de la prueba".

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.