La conferencia de Agustín Martínez en la Universidad de Cádiz fue suspendida a última hora. El abogado penalista José Manuel Jareño, que también participaba en la charla, ha explicado a 'Espejo Público' los motivos de este cambio de rumbo.

Asegura que fue él quien propuso la comparecencia de Agustín Martínez, pero desde la dirección del curso se aprovó la decisión. "A mi compañero le han puesto un tapón en la boca", denuncia. Tras el veto al letrado él mismo decidió no ir a las charlas. Cree que la orden de no dejar hablar a Martínez venía dada del rector a través de un vicerector.

Desde la organización alegaron razones de seguridad pero Jareño no entiende cómo es posible que no pueda garantizarse la seguridad de 50 alumnos y dos ponentes cuando se hace con eventos multitudinarios.

Afirma que no conocía previamente al abogado Agustín Martínez. "No es amigo y desconozco su afiliación política", destaca. Le parecía muy oportuna la comparecencia del abogado de cuatro de los cinco jóvenes de 'La Manada' debido a que "ha vivido de primera mano el proceso, con acierto o desacierto. En la Universidad podemos analizar un proceso que por 'h' o por 'b' ha llamado mucho la atención. Mi posición no es igual a la de mi compañero y ahí estaba el interés para los alumnos", asegura.

Reconoce que la figura de Martínez es polémica. "También es polémico el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y comparece en muchos sitios. Una persona por ser polémica no deja de ser interesante", matiza.