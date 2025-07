Dos directores de periódico ven insuficientes las palabras de Pedro Sánchez sobre corrupción: "Él ha elegido a las manzanas podridas

"El presidente del Gobierno se presenta en el Congreso de los Diputados como si él prácticamente no tuviera nada que ver con lo que ha sucedido a su alrededor", señala Casimiro García Abadillo, director del diario "El Independiente", en su primera valoración de las palabras de Pedro Sánchez sobre la corrupción en el debate parlamentario en torno a la trama Koldo- Ábalos- Cerdán. "Hoy nos dice que es verdad que había indicios, pero que él no los vio; si lo sabía no lo puede reconocer", señala, por su parte, Jesús Morales, director del periódico '20 minutos'.

Los dos directores de medios de comunicación han intervenido en Espejo Público tras el discurso de Sánchez en el Congreso. "Su tesis es: el PSOE es un partido compuesto por gente honesta, trabajadora, que cree en sus ideales, pero él ha elegido a las manzanas podridas-, señala García Abadillo-. ¡Qué poca visión tiene que de los 120.000 militantes honestos ha elegido a dos secretarios de organización imputados en un caso de corrupción y su última decisión ha sido elegir como adjunto a la nueva Secretario de Organización acusado, es verdad que de forma anónima, de ser un acosador; el ojo que tiene para elegir no tiene precio".

Lista negra de empresas implicadas en corrupción

"Ha dicho que al ver que Santos Cerdán tenía un estilo de vida sencillo en Madrid y en Navarra nunca sospechó y que tiene la culpa de haberlo elegido, de no darse cuenta, y ha pedido perdón", afirma Jesús Morales. Y añade: "Respecto a recuperar la confianza, ha dejado claro que sabe que la de la oposición no la va a tener pero que espera que los suyos, sus socios, lo entiendan".

Una de las medidas propuestas por Sánchez es elaborar una lista negra de empresas que hayan estado implicadas en casos de corrupción. "Es la medida que estaba más en cuestión, Sumar lo había pedido e inicialmente Sánchez había dicho que era muy complicado, pero hoy lo ha comprado, es la medida más relevante pero muy complicado de ejecutar", afirma Morales. "El Código Penal ya establece límites para las empresas que hayan estado involucradas en casos de corrupción y la Ley de Contratación del Estado establece que una empresa que haya participado en corrupción tiene un periodo de tiempo en el que no puede contratar con el sector público-. añade García Abadillo-. Es que parece que en este país no hubiera ya medidas y de repente viene Pedro Sánchez a establecerlas".

"¿El presidente los sabía?"

La cuestión es si él sabía que no era gente honesta, pregunta Susanna Griso a los dos directores de periódico. "Es la gran cuestión. ¿El presidente lo sabía y dejó hacer o es el gran sorprendido? Es normal que la gente dude pero esa respuesta sólo la tiene él y su entorno más cercano y estas medidas no lo van a clarificar", apunta Morales. "El problema no es hacer miles de medidas, basta con ser honestos-, añade García Abadillo-. El control tiene que ser político y los partidos políticos tienen que exigir a sus secretarios de organización y de finanzas las cuentas del partido; no se trata de poner miles de medidas, sino de ser honestos y Pedro Sánchez ha elegido para su equipo a personas que no son honestas".

Síguenos en nuestrocanal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.