Ortega Cano, preocupado por el futuro de su nieta Rocío, de 7 años, tras la muerte de su madre Michu

María Rodríguez Gamaza, conocida como Michu, fallecía en la noche del lunes de forma repentina a los 33 años de edad. La joven, expareja de José Fernando Ortega Mohedano y madre de Rocío, una niña de 7 años, fue hallada sin vida en su domicilio de Cádiz. Aunque aún se desconocen las causas exactas de su muerte, todo apunta a un fallo cardíaco. Y es Michu padecía una enfermedad congénita de corazón por la que tenía reconocida una discapacidad del 38 por ciento.

Nada más conocerse la noticia, José Fernando, hijo de José Ortega Cano y padre de la pequeña Rocío, se desplazó junto a su hermana Gloria Camilahasta la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, donde residía Michu. Visiblemente afectados, ninguno de los dos quiso hacer declaraciones a la prensa, algo totalmente comprensible en un momento tan delicado como este. Solo Gloria Camila se dirigió brevemente a los medios para pedir respeto y privacidad, especialmente por el bienestar de su sobrina Rocío, que ha perdido a su madre con tan solo siete añitos.

Al igual que sus hijos, el torero José Ortega Cano también puso rumbo a Cádiz para acompañar a la familia. Desde el coche, los reporteros de Europa Press pudieron intercambiar unas breves palabras con el maestro, que se mostró sorprendido por el repentino fallecimiento de su exnuera Michu a los 33 años. "Vamos, yo no la encontraba así para pasarle lo que le ha pasado. Yo la he visto en cosas de ustedes, con la cámara y demás, y la notaba bien", confesaba el diestro, visiblemente afectado.

Tras la muerte de Michu, expareja de José Fernando con quien mantuvo una relación repleta de idas y venidas durante diez años, y que se rompió definitivamente a principios de 2024, mucho se ha especulado sobre que pasará con Rocío, hija de Michu y única nieta de Ortega Cano. Consciente de que es un tema delicado, el diestro ha reconocido que están intentando "hacer las cosas lo mejor posible" en medio de esta complicada situación. Sobre la menor, el torero no ha aclarado si asumirá su cuidado, aunque ha destacado que es "una niña preciosa". Finalmente, preguntado por los periodistas sobre si la familia ya había tomado alguna decisión sobre el futuro de la pequeña, el torero se ha limitado a responder que: "No lo sé, ahora mismo no puedo decir nada".

Son días muy difíciles para la familia Ortega Cano, que intenta recomponerse tras el inesperado fallecimiento de Michu. Especialmente para José Fernando y su hija, la pequeña Rocío, que ahora enfrentan una situación especialmente delicada.