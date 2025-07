Ramón Serrano tiene clara su posición respecto a la jubilación reversible: "No vuelvo a trabajar ni loco"

El Gobierno está planteando una nueva fórmula de jubilación para hacer más sostenible el sistema. Se llama jubilación reversible y es una versión mejorada de la jubilación flexible.

Esta medida permite volver a trabajar después de jubilarse ya sea por cuenta ajena o como autónomo para así compatibilizar el sueldo de este trabajo con la pensión.

Los únicos requisitos son que la jornada sea entre el 40 % y el 80 % de una jornada completa y hay que esperar un mínimo de seis meses desde que inicias la jubilación. ¿A favor o en contra de esta medida?

Ramón Serrano, no está a favor de esta nueva medida y dice que "no vuelve a trabajar ni loco" porque no se siente capaz. Mari Ángeles también esta de acuerdo con Ramón y dice que si vuelve a trabajar "le da algo".

A Tomás Morales le obligaron a jubilarse con 62 años y es de los que sí volvería a trabajar: "Que me complemente la pensión siempre viene bien ya que me vi obligado a jubilarme".