Johnny Depp explota sobre su despido fulminante de Animales Fantásticos: "Que os j*dan"

La carrera de Johnny Depp se vio abruptamente interrumpida cuando las polémicas con Amber Heard vieron la luz. De la noche a la mañana, sus contratos de trabajo se rompieron y su vida como actor quedó en pausa. Lo cual lo llevó a abandonar uno de los personajes más sonados del momento: Gellert Grindelwald de la saga Animales Fantásticos.

Tras el juicio contra su exmujer, parece que la trayectoria de Depp vuelve a encauzarse y las declaraciones sobre aquella época de su vida denotan un claro resentimiento hacia quienes no se pusieron de su lado. Las últimas en llegar se remontan al despido en cuestión del spinoff de Harry Potter.

"Me dijeron que querían que renunciara", comenta ahora el actor: "Todo se paró en un milisegundo, cuando estaba haciendo la película". Y es que, de la noche a la mañana, Warner Bros tomó la decisión de sustituir a la estrella de Piratas del Caribe por Mads Mikkelsen en un giro de guion que pocos fans de la franquicia aceptaron de buen grado.

Grindelwald en 'Animales Fantásticos' | Warner Bros.

Sin embargo, Depp no ha perdonado a los que tomaron la decisión hace ahora cinco años. "Que os jodan", declara tajantemente en una entrevista con The Telegraph. "Hay mucho de mí como para matarme. Si crees que puedes hacerme más daño del que ya me han hecho, estás muy equivocado", concluye al respecto.

Johnny Depp ha estrenado este mismo año Modigliani, tres días en Montparnasse como director y, en 2026, volverá a la gran pantalla con The Carnival at the End of Days, la última película de Terry Gilliam. Pero el pasado lo persigue y él no olvida a quienes, según él mismo ha explicado, lo traicionaron.

Mads Mikkelsen defendió el papel de Gindelwald en 2022; sin embargo, el fracaso en taquilla ha impedido que esta saga continúe su curso. Tanto es así que Warner Bros decidió pulsar el botón de reset y preparar una serie original para HBO, que llegará a la plataforma el próximo año.