Joan Guirado: "Ábalos tiene una bomba nuclear que Pedro Sánchez no podrá soportar internamente"

Espejo Público abordaba en su mesa de debate las novedades sobre los casos de corrupción que han sacudido al partido socialista de Pedro Sánchez. Tras el ingreso en prisión del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, el lunes 30 de junio y tras las declaraciones del exministro de transporte, José Luis Ábalos, ante el juez, siguen los avances en el caso y las versiones sobre los presuntos implicados en la trama.

"Ábalos quiere pactar: su abogado vuelve a tantear a la Fiscalía y amaga con tirar de la manta".

Entre los temas tratados, se ha hecho referencia al titular aportado por 'El Confidencial': "Ábalos quiere pactar: su abogado vuelve a tantear a la Fiscalía y amaga con tirar de la manta".

El exministro tendría que colaborar con el Tribunal Supremo si quisiera reducir su condena significativamente. Sin embargo, como ha explicado la presentadora Susana Griso, el lunes pudo haber tenido una oportunidad para confesar, pero no lo hizo. Probablemente como parte de una estrategia de defensa de su abogado.

La 'bomba nuclear' contra Sánchez

El periodista y sindicalista catalán Joan Guirado asegura que ha hablado directamente con Ábalos en los últimos días. De estas conversaciones, afirma que el exministro: "tiene una cosa que políticamente el Presidente del Gobierno no va a poder soportar internamente".

Según Guirado, Ábalos tiene una 'bomba nuclear' guardada en un disco duro, pero 'no sabe dónde'. Además, comenta que es una información que viene de hace tiempo y no de hace una semana, y que está a buen recaudo y todavía no está en manos de la Unidad Central Operativa (UCO).

El colaborador ha seguido comentando que, desde el jueves pasado, el entorno de Ábalos hizo saber que estuvo a punto de comprometer al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero que Koldo García le convenció de no hacerlo el domingo por la tarde. Guirado ha dicho: "Le amenazó con que tenía más material, aunque yo creo que el material que tiene Koldo ya lo tiene completamente la UCO".

