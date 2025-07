Tensión en Más Espejo entre Miquel Valls y Elisa Beni: "Llevas hablando desde las 9 de la mañana, con un monólogo"

Mientras Más Espejo comentaba sobre los grupos de ultras que han acudido a Torre Pacheco para enfrentarse a los inmigrantes después de los altercados surgidos en el pueblo murciano y debatía sobre la reciente intención de estos de asentarse allí para continuar organizando más "patrullas", ha surgido un momento de tensión en plató.

"Llevas hablando desde las 9 am"

Tras conocer la opinión de una vecina, la periodista Elisa Beni expresaba: "¿Por qué no hablamos de Marlaska?". "Nunca hablamos de Marlaska, que es el Ministro de Interior", añadía. A esta intervención saltaba Mikel Valls, presentador del programa, acusando a la colaboradora de no dejar hablar a los demás: "Llevas hablando desde las 9 de la mañana, con un monólogo desde las 11 de 5 minutos".

"Yo no he abierto la boca"

Rubén Amón, también periodista, se quejaba de no haber podido expresar su opinión, decía, en toda la mañana: "Yo desde luego no he abierto la boca. En esta jornada no he abierto la boca".

Beni, tratando de volver al tema y 'escabullirse' de la queja planteada sobre ella, concluía reforzando su mensaje: "vale vale, que ya está. El problema es de Marlaska". Una mañana 'movidita' en la que, además de este rifirrafe, en el programa se haya sufrido un percance que provocaba un buen susto a la presentadora, Lorena García.

