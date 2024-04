Carlos Alsina cree que Pedro Sánchez no se planteó en ningún momento dimitir: "Hay 2 motivos que me hacen pensarlo"

Carlos Alsina, director de Más de Uno, ha analizado en Espejo Púbico la decisión de Pedro Sánchez de continuar en la presidencia del Gobierno después de tomarse 5 días para meditarlo. El presidente del ejecutivo comunicaba la semana pasada que iniciaba este tiempo de reflexión después de que Manos Limpias interpusiera una denuncia contra su mujer Begoña Gómez.

Reconoce Alsina que antes de conocer la decisión de Pedro Sánchez el equipo de redacción de Más de Uno hizo una porra y "la cosa estaba muy empatada" con 6 votos frente a 5, aunque prefiere no desvelar cuáles eran las opciones votadas. "Yo he ganado una porra por primera vez en mi vida, gracias presidente", bromeaba Alsina.

"Llegué a dar un voto de confianza a Pedro Sánchez pensando que estaba humanamente afectado"

Explica el periodista que llegó a dar un voto de confianza al presidente del Gobierno creyendo que estaba tan humanamente afectado. En un primer momento Alsina daba por hecho que el desenlace de la historia sería que permanecería en el cargo porque le parecía inimaginable que Sánchez renunciara al poder aunque después pensó que podía estar afectado y plantearse realmente dejar el cargo.

Sin embargo, "después de su proceder del día de ayer y del domingo ha retirado esa hipótesis" y ahora ya no cree que realmente lo hubiera pensado.

"No entiendo que el sábado después de ver la movilización y decidas que debes continuar no se lo comuniques a tu gente"

Hay dos razones por las que no cree que Sánchez pensara nunca en dejar el cargo. "Si tú el sábado viendo la movilización crees que debes continuar no entiendo que hasta el lunes a las 11,05 horas de la mañana no se lo comuniques a tu equipo", argumenta.

"No es solo es Carlos, es mantener el paripé y la farsa y engañarnos a todos con ese viaje a La Zarzuela que pensamos que era para presentar su dimisión porque si no no tenía sentido, podía haber llamado al Rey", completa la presentadora de Espejo Público Susanna Griso.

Tampoco entiende Alsina que Sánchez tardara tanto en decir cuáles eran sus planes en el momento del discurso. "Una declaración como esa después de la que has liado se inicia dando ya el veredicto", apunta. No entiende que los primeros 6 minutos el presidente estuviera jugando a no desvelarlo. "Eso a mí me hace pensar que no hay tanta sinceridad como la que se ha pretendido mostrar".

"Su mujer era la primera que le animaba a no dimitir y a seguir"

Susanna Griso revela que según le comentaron fuentes de Moncloa el estado de depresión de Sánchez antes de hablar era absoluto. "Estaba fatal, esto hasta 2 minutos antes de que compareciese. El paripé, la farsa, el espectáculo se mantuvo en secreto hasta el último segundo dentro del propio recinto de la Moncloa para tener a todo el mundo pendiente".

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla apuntaba que la carta la escribe Sánchez él de su puño y letra y cuando le dice a Begoña que se está planteando dimitir ella le dice que ni se le ocurra. "Ella era la primera que le empujaba a seguir", mantiene Griso.

"Si son las movilizaciones las que le han llevado a tomar la decisión es un poco absurdo"

Cree Alsina que cuesta entender que las movilizaciones a favor de Sánchez hayan sido el motivo que le hayan llevado a tomar la decisión de seguir. Le sorprende además que Sánchez dijera en la entrevista que estaba convencido de que las denuncias a su mujer Begoña Gómez no van a ninguna parte y no le preocupan lo más mínimo ¿Entonces cuál es el detonante que el miércoles le lleva a