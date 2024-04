Pedro Sánchez buscaba la respuesta de la ciudadanía: "La investigación de Begoña fue la gota que colmó el vaso"

Pedro Sánchez ha confesado que tenía que tomarse esos días de reflexión para tomar una decisión: si dejar La Moncloa o continuar. Finalmente el presidente del Gobiernoseguirá en el cargo. En una entrevista en RTVE, el jefe del Ejecutivo ha revelado la madrugada del sábado fue crucial para tomar su decisión, después de la movilización en Ferraz y el Comité Federal del PSOE. Ha señalado que "la investigación de Begoña fue la gota que colmó el vaso", en alusión a la apertura de diligencias tras una denuncia de Manos Limpias. Ha remarcado que con la carta, "indirectamente" estaba buscando una respuesta de la ciudadanía.

Denuncia un "acoso" constante contra él y su familia en los últimos 10 años. "Lo que he venido sufriendo, no solo yo, también mi familia, como otros muchos políticos, como periodistas, es un acoso. Es una campaña de difamación, no solamente hacia mi persona sino también a mi entorno familiar", ha exclamado en la entrevista. Estos últimos cinco días para Sánchez han sido "muy gratificantes" por el apoyo que ha recibido desde su partido y sus votantes.

Pedro Sánchez ha celebrado la movilización que se ha producido "como consecuencia de la carta". Dice que muchos ciudadanos han "decidido decir basta", que "no podemos seguir con esta maquinaria del fango que está inundando toda la conversación pública". Ha aprovechado para expresar su preocupación ante "los bulos" sobre él y sobre su familia. Pone sobre la mesa la necesidad de hablar de una "regeneración democrática". Habla de un debate "que necesita nuestra Democracia, que es cómo fortalecer la propia calidad de la democracia en nuestro país".

El presidente del Gobierno ha respondido que el miércoles no estaba dispuesto a dimitir. "No le niego que posteriormente sí. El miércoles lo que hice fue enviar una carta donde yo explicaba mis sentimientos. Cómo me sentía después de 10 años de acoso. No solamente político sino familiar y personal. Algo que han sufrido otros políticos de izquierda también". "Mi mujer ha sido de las primeras después de conocer la carta, porque la escribí yo a solas, después de publicarla ella fue la primera que me dijo que no dimitiera".

"Indirectamente yo no pensaba en ello, pero creo que estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva en la que está el debate público desde hace demasiados años en nuestro país. Y hacer algo para poder revertirlo. Las movilizaciones que ha habido creo que han servido para abrir un debate necesario en las democracias contemporáneas. También en España. Qué hacer ante la mentira, qué hacer ante la crispación. Qué hacer ante la insidia, la difamación y la perversión del debate público. Creo que es un debate necesario", ha manifestado.

"Campañas que minan la credibilidad del Poder Judicial"

Ha cargado contra "estos partidos políticos que forman parte de esta maquinaria del fango". Esgrime que hemos entrado "en una deriva muy peligrosa que lo que hace es deteriorar nuestra democracia". Sobre la desinformación que denuncia, señala que está "pervirtiendo el debate público" y arrastrando a medios de comunicación y "finalmente hasta incluso el Poder Judicial". "Lo que estamos viendo es como con estas campañas, estas denuncias falsas, lo que hacen es minar la credibilidad y el prestigio de una institución tan básica para el funcionamiento de nuestra sociedad como es el Poder Judicial".

Para Sánchez, si hay una autocrítica que debe hacer "es la de no haber actuado antes ante este problema. No he prestado la suficiente atención ante un problema que sufren las democracias". En el sentido del fortalecimiento de las democracias, "desde el punto de vista formal hay algunas cosas que se podrían hacer". "Por ejemplo, se podría cumplir con la Constitución. Llevamos cinco años así (con el CGPJ bloqueado). Se tiene que abandonar el insulto en las Cortes Generales".

Desde el punto de vista de los medios, "sería bueno que se abriera una reflexión para luchar contra los bulos y desinformación que están arrastrando a esos medios a situaciones que no habíamos visto". A Sánchez le gustaría que los miembros del Poder Judicial y la judicatura en general "fueran conscientes de que este Gobierno lo que quiere es ayudar, contribuir al buen nombre y al funcionamiento de uno de los principales poderes de nuestra democracia como es el Poder Judicial. No estoy en contra. Estoy a favor de la libertad de los medios. Creo en la separación de poderes y creo en la Justicia. Es el momento de fortalecerlos".

