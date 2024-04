Cándido Méndez, sobre la decisión de Pedro Sánchez: "Prefiero ser el esclavo que le dice al César que es mortal"

Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, cuenta que mientras Pedro Sánchez le decía a la ciudadanía si continuaba o no al frente de la presidencia del Gobierno él se encontraba en un contexto muy distinto: en un convento religioso. "Estaba en un conversatorio hablando de la transición", señala. Sostiene así el sindicalista que en la mañana del lunes se encontraba en un ambiente que no tenía nada que ver con el clima político que se vivía.

Durante la mañana del pasado lunes todos los focos apuntaban a Pedro Sánchez después de que anunciara que se tomaba 5 días de reflexión para pensar sobre su futuro como presidente del Gobierno. La gota que colmó el vaso, tal y como él mismo explicó en una entrevista en la televisión pública, fue la denuncia a su mujer que ha interpuesto Manos Limpias y que ha sido admitida a trámite.

"Prefiero ser el esclavo que le va diciendo al César: "Recuerda que eres mortal""

En opinión de Cándido Méndez, Sánchez debería convocar elecciones y pedir explicaciones a la ciudadanía. Sobre su interpretación de los movimientos de Pedro Sánchez señala que él prefiere "ser el esclavo que va diciendo al César: "Recuerda que eres mortal" que la multitud numerosa que está proclamando Salve César, que traducido al lenguaje de nuestros días sería: "Eres el puto amo".

Destaca que ayer "hubo una 'no decisión 'porque la decisión podía adoptar cualquier faceta, incluida la que él planteó". Cree que lo que escenificó ayer el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez supuso un retorno al pasado. "Digo al pasado porque quiere volver al martes de la semana pasada como si no hubiera pasado nada y eso no es así".

"En su entrevista Sánchez pretendía darle un contenido profundo y trascendente a su decisión"

Mantiene además Cándido Méndez que Sánchez en la entrevista que concedió durante la noche del lunes "pretendía darle un contenido profundo y trascendente a su decisión". "Honestamente creo que fue incapaz de darle ese contenido profundo y trascendente", añade.

"No hubo la movilización a la que él se agarra"

Respecto a las movilizaciones a las que aludía Sánchez para hablar del apoyo recibido, el exsecretario general de UGT ponía sobre la mesa que el pasado sábado se celebró la romería de la Virgen de la cabeza en Jaén con 500.000 personas, en el País Vasco se festejó que el Athlético de Bilbao había conseguido la Copa del Rey con un millón de personas "y de la Feria de Abril podría decir lo mismo". "No hubo la movilización a la que él se agarra pero así y todo le sirve la que tuvo ante Ferraz".