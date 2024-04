Vicente Vallés, sobre la decisión de Pedro Sánchez: "Una cierta suerte de adanismo, de esto solo me ha pasado a mi"

La mañana de este lunes, Pedro Sánchez ha acabado con el suspense que envolvía a la sociedad española respecto a su posible dimisión. El Presidente ha anunciado que se queda al cargo del Gobierno, continuando con su legislatura.

De esta manera, el periodista, director y presentador de Antena 3 Noticias 2 Vicente Vallés ha expresado en 'Espejo Público' que le resulta interesante un aspecto de su carta dirigida a la ciudadanía y de su decisión: "Una cierta suerte de adanismo, de esto solo me ha pasado a mi".

"Las últimas legislaturas de todos los presidentes han sido terribles"

En esta dirección, Vicente Vallés ha recordado que todas "las últimas legislaturas de todos los presidentes han sido terribles" con un ambiente "muy parecido al que estamos viviendo en esta", sin excepción.

"Las sesiones de control al Gobierno han sido terribles en muchas épocas de la democracia, con diferentes presidentes y diferentes líderes de la oposición", ha afirmado el periodista, calificando de "indiscutible" una situación que "no pasa solo ahora".

"Suerte de adanismo"

Asimismo, Vicente Vallés ha añadido que las discusiones "sobre lo que hacían o dejaban de hacer las esposas de los presidentes" no suponen un hecho novedoso. Además de España, las legislaturas de Reino Unido o los Estados Unidos también ha vivido situaciones similares a la de Pedro Sánchez.

"Joe Biden cuando llegó a la Casa Blanca se discutió si su mujer podía seguir dando clases como llevaba haciendo mucho tiempo y hubo una discusión nacional", ha ejemplificado el periodista.

Vallés ha aprovechado esta comparación con otras circunstancias y situaciones para argumentar que "esto de que solo le pasen las cosas al Presidente del Gobierno de España es una suerte de adanismo muy sorprendente".

"Oiga, que lo que ha pasado en el último cuarto de hora no es lo único que le ha pasado a este país" ha considerado el presentador de Antena 3 que se "tendría decir" a Pedro Sánchez.

"Llevamos viviendo cosas mejores y peores en diferentes etapas de nuestra historia con acontecimientos tremendos como, por ejemplo, rodear parlamentos o rodearse desde partidos políticos", ha concluido Vicente Vallés.

Un punto y aparte

Este lunes a las 11:00 horas Pedro Sánchez ha acaparado el foco mediático de España comunicando su decisión sobre la continuidad de su trayectoria como Presidente del Gobierno. El socialista ha comenzado la comparecencia explicando las razones por las que "no merece la pena" cumplir las funciones que su cargo requiere. "Hay veces que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos actuar", ha expuesto.

No obstante, Pedro Sánchez ha encauzado lo que parecía ser un adiós, confirmando que continuaría en su puesto. "Queremos agradecer, de corazón, las muestras de solidaridad y empatía de todos los ámbitos sociales (...) Gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi decisión, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España", ha expresado.

No obstante, el Presidente del Gobierno ha afirmado que su decisión supone un "punto y aparte" que estará caracterizado por el "avance y consolidación" de los derechos sociales y de la democracia. "Solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social se movilice por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza", ha argumentado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com