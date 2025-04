Aumento de las enfermedades de transmisión sexual en los mayores: "Tengo 76 años y hago el amor tres veces por semana"

Los datos no engañan las ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) se han visto triplicadas en los últimos cinco años entre los mayores de 65. Una vida sexual más activa que en épocas anteriores y una relajación ante un peligro que parece olvidado después de que quedara en el pasado el pico de incidencia del sida que causa el VIH, de épocas anteriores. Preocupa especialmente la sífilis, infección que más ha repuntado.

Rodrigo, hombre de 76 años cuenta su experiencia. Afirma mantener relaciones sexuales con sus coetáneos unas tres veces cada semana "aunque parezca una aberración para muchos". El activo septuagenario también comparte que se ha enfrentado a una serie de problemas en los últimos meses: "En los últimos meses he contraído gonorrea, clamidia y ladillas".

Un asunto especialmente grave

Andalucía representa el lugar donde más afecta esta silenciosa epidemia. Allí la cifra ha superado en más de tres veces el dato anterior, de 2020.

La periodista Estefanía Ruiz informaba desde Sevilla de este problema de salud pública, y es que es la capital de provincia española que se sitúa a la cabeza de este ranking y que ha visto crecer un 215% sus pacientes infectados por sífilis y gonorrea. La evolución de la sociedad ha llevado un problema que era más frecuente entre la juventud a edades senior.

"Lo hacen sin preservativo"

Un 75% de los nuevos contagios son recién separados, divorciados o enviudados, que toman la decisión de recuperar su vida sexual, pero lo harían sin protección.

"Soy divorciada, tengo un grupo para salir. He conocido gente a través de chats"

En épocas pasadas cualquiera de los tres cambios en la situación personal suponía para muchos el final de las relaciones sexuales, pero hoy en día eso ha cambiado. Varias personas en esos casos lo afirman. Salen a bailar, a conocer gente en distintas actividades, y porqué no, a echar alguna canita al aire, pero como dice una mujer: "No ven ese peligro".

"Lo hacen sin preservativo. No quieren compromiso, no quieren nada", añadía otra mujer.

Otro hombre apuntaba a que al no estar en edad fértil, muchas mujeres bajan la guardia.

"Cuando cambie de pareja ya tomaré precauciones"

La también periodista Toñi Portillo se encontraba con un grupo de señoras en Málaga. Mari, la primera de ellas se reía al compartir con Susanna Griso que tiene relaciones una o dos veces por semana, y lo hacía sin tomar medidas de protección. Eso sí, aseguraba que lleva con la misma pareja desde los 15 años, en la que confía, aunque no se cierra a nada en un futuro: "No he cambiado de pareja todavía, cuando cambie ya tomaré precauciones".

En la misma situación estaba su amiga Luisa, que sí afirmaba conocer a terceras personas que a su edad cambian de vez en cuando de pareja y no toman las debidas precauciones pese a los avisos que les da a ellos y a sus propios hijos.

