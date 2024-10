Se disparan las infecciones de transmisión sexual: "La juventud no le tiene miedo a nada"

Las infecciones de transmisión sexual se han disparado. Los hombres jóvenes de 20 a 34 años son el grupo de población más afectado. Uno de los motivos de este ascenso es la práctica sexual sin protección. Algunos jóvenes reconocen que las medidas para evitar contagios, cada vez, son menos frecuentes.

Un joven dice que "los jóvenes no controlan van a la aventura" y una chica señala que, "al final, que no se toman precauciones por que no lo tiene en cuenta". Otros se sorprenden por no emplear medidas profilácticas.

Dos jóvenes señalan que eso es una locura, y otro joven afirma que "ahora mismo hay muy pocas medidas, la gente no piensa". Y otra consultada se pregunta: ¿Pero los jóvenes no están informados?

El VIH ha descendido, en parte por medicamentos que te protegen de él. Pero hay una escalada de otras infecciones. Un joven que es enfermero nos explica que por estos medicamentos no se toman precauciones y entonces las enfermedades de transmisión sexual están ahí".

¿Estamos informados de las consecuencias? Una abuela y su nieta nos comentan que ahora los jóvenes tiene más información. Una madre de 3 hijos, señala que "hoy la juventud no le tiene miedo a nada y por eso es indolente" y otro hombre asegura que "no hay tanta información ni prevención. Había más hace 20 años".

Entre las infecciones preocupan la gonorrea con un aumento del 42% y la sífilis con más de un 25%.

