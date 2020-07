Así se encaran los okupas de Zaragoza a los vecinos: "¡Viva España y viva Franco!"

En Zaragoza el problema de la okupación va en aumento. Cada vez hay más viviendas en las que viven okupas, la tensión vecinal está a flor de piel. Se quejan de los ruidos que hacen y de los disturbios que generan en las calles.

Espejo Público ha hablado con Ángeles, una vecina harta de la okupación que vive su barrio zaragozano de San Pablo. Asegura que en el día a día atraviesan una situación de sin vivir. "No son okupas, son ladrones de edificio que los destroza. Son un centro de delincuencia, cuchilladas, golpes y agresiones

Asegura que en uno de los pisos existe incluso una plantación de marihuana. Lamenta que los okupas se empadronan en los edificios okupados y reciben una gran cantidad de pagas sociales,

Ayuk es un joven que justifica la okupación como una respuesta social al mercado inmobiliario. Cree que lo que ocurre no es normal y se complica la vida en meterse en problemas robando a la gente. "Esa gente viene a España a trabajar no a robar, pero vienen y encuentran un entorno de droga y no tienen papeles para trabajar", destaca.

Espejo Público ha presenciado uno de esos enfrentamientos entre okupas y vecinos. Los segundos les reprochan a los okupas que monten escándalo en la calle y les piden silencio. Mientras, los okupas se encaran con gritos de: "¡Viva España y viva Franco!".

